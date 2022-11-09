日本外匯存底 連三月下滑

日本10月外匯存底連續第三個月下滑。（路透）

日本 財務省表示，日本10月外匯存底連續第三個月下滑，反映空前規模最大的買日圓、賣美元干預行動。

財務省8日公布的資料顯示，財務省9月22日砸2.84兆日圓（19億美元）干預匯市，是1998年來頭一遭；隨著日圓貶勢加速，眼看將跌到152日圓兌1美元，干預力道也更猛，以致10月總計斥資6.35兆圓拉抬日圓，創歷史最高紀錄。

財務省並表示，日本外匯存底水位一連三個月降低，10月底降到1.19兆美元，仍是世界第二大，僅次於中國。與9月相比，日本外匯存底縮水435億美元，金額是史上第二大。

官員說，支撐外匯存底的一些因素，包括持有的外國資產增值和持有的外國債券 產生的收益，已被干預匯市和外國公債殖利率升高抵銷。

以資產類別來看，過去日圓走強時為進行買匯干預而購入的外國債 券--據信大多是美國公債--占日本外匯存底五分之四。

其中，持有的外國債券在9月降最多，10月續降至9,410億美元，降幅是史上次大。官員未詳述，但市場觀察家揣測，連兩月下滑，反映脫售美國公債以買進日圓。

10月存款增至1,370億美元，連續第二個月升高。這些存款大多停泊在海外央行及國際清算銀行，占日本外匯存底比重約十分之一。