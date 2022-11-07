俄烏戰爭效應 美油氣業半年賺2000億元

在俄烏戰爭帶動國際油價 大漲後，美國產油業者近半年來的獲利已突破2000億美元。

根據史坦普全球商品洞察公司為英國 金融時報編制的報告，公開上市的美國油氣業者，在今年第2季和第3季的淨利合計為2002.4億美元，為該產業歷來獲利最豐厚的六個月，且全年獲利可望衝上新高。

史坦普上游產業證券研究執行董事艾爾托瑞說，美國油氣業者在今年底的營業現金流即使未締造新猷，至少也會逼近紀錄高點。

美國油氣業者大發利市已引發白宮不滿，因為汽油價格大漲，在關鍵的期中選舉 前夕拖累民主黨的選情。

美國總統拜登表示，油氣業者大發「戰爭財」，賺取俄國入侵烏克蘭的暴利。他說，除非油氣業者利用這筆收益擴大產能以壓低油價，否則他將要求國會提高對相關業者的稅率。

美國國會通過暴利稅法案的可能性並不高，但歐洲相關稅制已經上路。布魯塞爾對超額的獲利，制定33%的團結貢獻稅率，倫敦則對能源獲利額外加收25%的稅金直到2025年底，新上任的英國首相蘇納克更考慮把這項稅率提高至30%，並把實施期限延長至2028年。

飽受數十年揮霍和虧損苦果的華爾街，已要求企業進入謹慎支出時代，期望石油產業優先考量回饋股東。