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全球景氣降溫 航運巨頭馬士基看淡貨櫃需求

編譯陳律安／綜合外電
馬士基看淡今明兩年的貨櫃需求，拖累其股價重挫。（路透）
馬士基看淡今明兩年的貨櫃需求，拖累其股價重挫。（路透）

航運巨頭馬士基2日示警，在全球經濟衰退的衝擊下，該公司下修今年貨櫃需求的預期，同時也悲觀看待明年的前景，拖累該公司股價同日盤中重挫6.75%。

馬士基說，由於全球景氣降溫可能延續至2023年，因此今年全球的貨櫃需求可能下滑2%~4%，該公司原本的預期為成長1%到下滑1%之間。該公司並預測，2023年全球航運市場將持平或是下滑，且面臨下行風險。

自新冠疫情爆發後，在供應鏈受擾和運能短缺的情況下，航運業者調高運費，獲利也創下新高。然而，隨著運能壅堵緩解、全球經濟放緩、及通膨飆高，都拖累了貨櫃需求。

馬士基執行長施索仁說，很明顯的，在上季運費費率已觸頂，並開始趨於正常，原因是需求減緩和供應鏈吃緊的形勢緩解。

他表示，在俄烏戰爭、歐洲能源危機、通膨竄高、全球衰退等利空充斥之際，航運業的前景烏雲密布。馬士基是全球規模數一數二的貨櫃航運業者，市占率高達約17%，常被視為全球貿易的風向球。

然而，馬士基第3季的財報仍相當亮眼，息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）增至108.6億美元，遠高於去年同期的69.4億美元，也優於市場預期的97.8億美元；上季營收也勁增37%至227.7億美元。

該公司重申今年的基本EBITDA約為370億美元。

馬士基股價在今年元月13日衝上24,920丹麥克朗，創下歷史新高，但此後迄今股價已大跌35%。

股價 供應鏈 營收

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