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歐盟微調立場 減少對中依賴

編譯王巧文／綜合報導
歐盟各國正微調對中國立場，捍衛原則和獨立性。（路透）
歐盟各國正微調對中國立場，捍衛原則和獨立性。（路透）

鑑於俄羅斯拿天然氣當籌碼的教訓，歐盟各國正微調對中國的立場，表示不會與這個最大貿易夥伴對抗，但仍將保持警惕，捍衛歐洲原則和獨立性。

隨著中國國家主席習近平料將破例獲得第三任期，且北京對外立場轉趨強硬，歐盟27國領導人21日在布魯塞爾舉行的峰會上，花了三小時重新評估與中國打交道的方式。

歐盟領袖峰會主持人、歐盟理事會主席米歇爾表示：「這次討論表明，各國對歐盟應避免天真立場的意願非常明確，但也不希望與中國進行系統性對抗。」

一份為這場峰會準備的歐盟對外政策文件闡明，歐盟現在應主要將北京視為競爭對手，因對方正在鼓吹「另一種世界秩序」。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，北京正「繼續其在東亞樹立主導地位及在全球建立勢力的使命」，並警告在俄對烏動武後，中俄仍保持緊密聯繫，「這些發展將影響中歐關係」。她還說，歐盟已從依賴俄國學到教訓，必須對中保持警覺，確保在關鍵原料和技術上不依賴中國。

然而各國在該議題上仍有分歧，法國總統馬克宏稱，過去將基礎設施售予中國，是犯下戰略錯誤，德國總理蕭茲卻在峰會後宣布，11月將率領商界訪中，為2019年11月來首度有歐盟領袖訪中。

歐盟 北京 馬克宏

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