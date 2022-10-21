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精品景氣旺 愛馬仕明年大漲

編譯王巧文／綜合報導
愛馬仕計劃明年1月將全球商品價格提高5%至10％，遠高於今年平均漲幅4%。（路透）
愛馬仕計劃明年1月將全球商品價格提高5%至10％，遠高於今年平均漲幅4%。（路透）

法國精品集團愛馬仕（Hermes）表示，明年將大幅調漲柏金包等全球精品價格，以反映成本上漲及匯率波動影響。這家精品巨頭上季營收猛增，且擊敗市場預期，顯示精品業景氣依舊暢旺，絲毫看不出有降溫跡象。

彭博資訊報導，愛馬仕計劃明年1月將全球商品價格提高5%至10％，遠高於今年平均漲幅4%。該集團首席財務長杜埃古耶（Eric du Halgouet）說，過去幾年來每年的漲幅通常約2%。

根據愛馬仕發言人，一個小牛皮25公分柏金包目前法國售價7400歐元（7242美元）。若明年漲價一成，這款包將要價8140歐元。

彭博行業研究分析師艾特肯（Deborah Aitken）說，「人們正逐漸將擁有愛馬仕視為一項投資，及成功繁榮的標誌」，為該公司在定價方面「增添彈性」。

愛馬仕保有其定價能力，原因在於儘管家庭預算受能源成本和通膨高漲所擠壓，富裕購物者仍在砸錢大買奢侈品。該公司20日公布，不計匯率波動情況下，截至9月的第3季銷售額年比激增24%至31.4億歐元，增幅比分析師預測的12%高出整整一倍。

杜埃古耶說：「目前，我們所有市場尚無（需求）放緩的跡象。」 這歸功於美國旅客趁美元走強到歐洲和亞洲買名牌，協助提振了業績，在中國大陸重啟封控令之前，愛馬仕大陸業績也一度強勁反彈。

隨著消費者大手筆買進從手提包到烈酒等奢侈品，全球最大精品集團LVMH上周公布年度第3季營收超越預期， 法國酒業巨頭保樂力加（Pernod Ricard）上季也繳出亮眼成績，並表示將繼續提高價格。兩家公司異口同聲說，消費者需求絲毫未減。

然而，在奢侈品價格連袂續漲的情況下，分析師質疑，精品業榮景可能持續不了太久。分析師正尋找景氣轉淡的跡象，在購物者釋放疫情期間積壓的龐大需求後，這波疫後榮景恐將消退。

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