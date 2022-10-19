肥料價格下跌 成本太高農民寧可不買

巴西一袋袋的肥料準備為黃豆田施肥。（路透）

肥料價格正在下跌，農民礙於肥料成本過高，寧可不買，導致需求下滑，反而形成供過於求。

受到主要生產商白俄羅斯 遭到制裁的影響，肥料價格今年初連創新高，而俄烏戰爭也帶動肥料價格大漲。全球肥料大廠為避開供應鏈 瓶頸和俄羅斯在內市場的貿易限制，已紛紛大舉採購大量原料。

如此一來，若干地區開始出現肥料庫存大增的情況，而農民不願購買，這也是問題所在。如此轉變不僅發生在主要肥料採購國和玉米生產國美國，也發生在黃豆供應大國巴西 。彭博行業研究（BI）分析師 Alexis Maxwell指出，氨、磷酸鹽、鉀肥的需求今年以來全面下滑。

紐奧爾良每周公布的肥料價格指數上周五下跌3.2%，延續長達一個月的頹勢。農民心存觀望，想看價格會跌到多低。巴西農民也暫緩採購，導致肥料價格下跌，庫存升高。不過，據BI估計，全球肥料價格仍處於五倍於歷史均價的水準。

不過，在穀物價格高漲之下，肥料業界押注農民終會採購肥料，不過農民一看到農作物價格自高峰回落，又開始撙節開支，重新評估施肥的決定。譬如，玉米農民每年都必須施肥，但在美國的農民在秋天不會經常施肥 。