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英鎊重貶…英央行公信力亮紅燈

編譯湯淑君／綜合報導
英國央行官員公開和私下說詞矛盾攪亂市場，公信力岌岌可危。（路透）
英國央行官員公開和私下說詞矛盾攪亂市場，公信力岌岌可危。（路透）

英國央行（BoE）是否真如總裁貝利所言，將如期在14日結束緊急購債計畫？官員公開和私下說詞矛盾攪亂市場，英鎊最近一度破天荒貶破1.1美元，30年期英國公債殖利率升破5%，凸顯貝利公信力岌岌可危。

BoE肩負穩定金融職責，在英國政府宣布大舉減稅掀起軒然大波時，不得不在上月底啟動緊急購債穩市，避免殖利率竄升觸動保證金追繳令齊發、迫使退休基金拋售資產。但BoE此刻首要任務是抑制通膨，因此一旦市況趨緩，就必須把重心轉回收緊政策打通膨。

這凸顯貝利的兩難處境：堅持如期停止購債，殖利率將再度飆升，造成更多傷害；但若改口延長緊急購債計畫，又面臨信譽蕩然無存。貝利已表明，緊急購債是為穩市迫不得已採取的政策，擔心此舉被看成央行為政府財政刺激措施埋單。

而且，此時BoE緊急購債是自相矛盾的做法：貝利一方面用力踩油門（為穩定金融大舉購債），另方面卻又大踩貨幣政策煞車（為壓抑通膨而必須提高利率並準備出售公債）。這種做法顯然難以為繼。

但英國財政大臣夸騰要到31日才會詳述減稅財源打哪裡來。換言之，財政政策關鍵點要到月底才會揭曉，未來數周市場仍面臨進一步動盪。

殖利率 英國 央行

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