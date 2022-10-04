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瑞信風暴 股價跌到歷史最低

編譯葉亭均、任中原／綜合報導
瑞信風暴讓股價跌到歷史最低。（路透）
瑞信風暴讓股價跌到歷史最低。（路透）

瑞士信貸（Credit Suisse）股價3日在瑞士股市一度暴跌11.5%，盤中最低到3.518瑞郎，改寫歷史最低紀錄，債券也同步挫跌至空前谷底。瑞信債券違約的保險成本上周竄升至13年來最高，傳出該公司高階主管因而在周末期間向大客戶、交易方和投資人再三保證，該銀行的流動性和資金狀況無虞。

倫敦金融時報（FT）報導，瑞信的信用違約交換（CDS）利差上周竄高，該銀行高層就開始忙著安撫客戶和投資人。中央社3日報導，瑞信向記者表示，外界臆測該集團出現流動性問題，全然非屬事實，該集團普通股權一級資本比率（CET1）及一級槓桿率，過去七年來已大幅強化，分別自11.4%提升至13.5%、自4.5%提升至6.1%，位於金融同業前段班。

另外，在流動性方面，截至第2季，集團的總體損失吸收能力（TLAC）達969億瑞士法郎（約新台幣3.12兆元），超出瑞士關於持續經營資本和非持續經營資本的要求。

瑞信股價過去18個月來跌逾60%，主要還是因為該公司自身的問題，包括去年Greensill資本公司倒閉，以及避險基金Archegos資本倒閉對瑞信造成重創等。

瑞信股價上月跌破4瑞郎、市場對瑞信債券違約的保險成本上周飆高15%至2009年來最高，8月甫上任的瑞信執行長柯納（Ulrich Koerner）上周五向全公司發出備忘錄，試圖安撫員工對公司資金狀況和流動性的疑慮。他說10月27日將宣布新的策略計畫，在此之前則將定期向員工發送最新消息。德國KBW推估，瑞信的整頓策略可能包括出售資產、大規模裁員，以及最多籌措40億美元資金。

KBW的分析師將瑞信當前的情況與德意志銀行在六年前面臨的信心危機相比擬，當時德銀的經營策略、關於與美國就金融海嘯前銷售MBS證券不當行為進行和解的成本引發市場憂心，也引發德銀CDS交換合約大漲。

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