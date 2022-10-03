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食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

特斯拉Q3交車量將創紀錄

編譯洪啟原／綜合報導
特斯拉正持續擺脫供應鏈限制、大舉提高產能。(路透)
特斯拉正持續擺脫供應鏈限制、大舉提高產能。(路透)

電動車廠特斯拉（Tesla）即將發布第3季交車量，預料將超過35萬輛，刷新歷史紀錄，但由於目前經濟和整體汽車業正面臨諸多逆風，投資人將緊盯產量和交車量之間的差距，以了解需求狀況。

分析師預估，特斯拉上季交車量將逼近35.8萬輛，高於2020年第1季創下的逾31萬輛紀錄，及超越今年第2季的25萬4,695輛，Robert W. Baird分析師卡蘿更預估達38萬量。特斯拉常在新一季的第二日公布交車數據。

隨著特斯拉正持續擺脫供應鏈限制、大舉提高產能，特斯拉的內部電郵也顯示，執行長馬斯克預期上季交車量將「非常高」。

但投資人也擔心，特斯拉的需求可能不夠強，不足以跟上增加的產能，其中一個跡象就是特斯拉從下單到交車的等待時間縮短，等待時間縮短，是生產率的成長速度比接單率還快。

多頭人士認為，等待時間縮短就是因為特斯拉的產能提高所致，例如柏林和奧斯汀新廠都提高生產率，但空頭人士認為，等待作業時間縮短是因需求減弱，在此同時，成本升高和利率攀升正提高所有汽車的售價，威脅汽車需求。

若特斯拉第3季產量遠高於交車量，可能是一大憂慮，成為特斯拉生產速度比接單還快的第一個跡象，代表特斯拉難以賣完所有生產的車賣完，若兩者數字相符，投資人則可能回過頭擔心特斯拉的成長率。

特斯拉 投資 汽車

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