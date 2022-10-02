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暴龍化石首次登上亞洲拍場「尚神」身價估2500萬美元

記者陳宛茜／台北即時報導
佳士得宣布11月將在香港拍賣暴龍化石「「尚神(Shan)」，這將是首次登上亞洲拍場的暴龍化石，估價為1500萬到2500萬美元。（圖／佳士得提供）
佳士得宣布11月將在香港拍賣暴龍化石「「尚神(Shan)」，這將是首次登上亞洲拍場的暴龍化石，估價為1500萬到2500萬美元。（圖／佳士得提供）

拍賣市場無奇不有。但近年最令人驚奇的拍賣當屬恐龍化石。兩年前，佳士得在紐約以破2828萬美元的天價拍出暴龍化石史丹（Stan），帶來恐龍化石的拍賣熱潮。繼今年5月在紐約拍賣恐爪龍化石以1241萬美元成交後，佳士得宣布11月30日將在香港拍賣暴龍化石「尚神(Shan)」，這將是首次登上亞洲拍場的暴龍化石，估價為1500萬到2500萬美元。買家將獲得與化石相關的所有權利及軟資產，並能為暴龍化石重新命名。

佳士得表示，「尚神」暴龍化石遺骸長 12.2米，高 4.6米，闊 2.1 米，重 1400 公斤。其遺骸於美國蒙大拿州麥康縣的地獄溪層出土，估計生活於 6800 萬至 6600 萬年前的白堊紀時期。 組裝後的化石準確重現「尚神」暴龍生動的狩獵姿勢，體現其凶猛個性。化石遺骸達到博物館級標準，以骨質密度計算的完整度達 54%，極具科學價值。

至於為什麼取名「尚神」?據了解，是因為暴龍化石遺骸的龐大尺寸，令人心生敬畏。尚神的S字母，也呼應目前名列恐龍化石身價最高的「史丹」（Stan）。身價驚人的「史丹」已運往阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，預計將於2025年開幕的阿布扎比自然歷史博物館展出。

拍賣 恐龍 博物館

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