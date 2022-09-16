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三星砸50億美元 拼2050年零碳排

編譯葉亭均／綜合報導

三星電子15日宣布，2030年前將投資逾7兆韓元（50.2億美元），投入環保相關行動並遊說南韓當局增加更多乾淨能源，目標讓公司全部事業在2050年達到淨零碳排。

三星ESG策略團隊主管金秀真（音譯）表示，將把資金投入研發可過濾溫室氣體和捕捉晶片生產過程中二氧化碳的技術，同時尋求提前在2030年前讓智慧手機在內的裝置事業達到碳中和。

三星並表示，已加入承諾100%採用再生能源的全球企業組織RE100倡議，跟進蘋果、台積電和英特爾等同業的腳步。三星也將試圖讓包括智慧手機、洗衣機到空調等七大暢銷產品的能源效率，提高30%。

分析師表示，對三星和南韓製造業者而言，穩定和可負擔的能源是維持競爭力的關鍵，但南韓推動再生能源進展太緩慢。南韓目前六成發電仰賴煤炭與天然氣，再生能源僅占6%。三星表示，五年內將分階段讓全球辦公室百分百採用再生能源電力，其中東南亞與越南將在今年底達成，中美洲在2025年前達成。該公司目前在美國、歐洲與中國等地的主要海外生產據點已完全採用再生能源。

三星電子表示，去年排放的1,740萬噸溫室氣體中，晶片和零組件業務占了90%，包含手機在內的裝置產品事業則占10%。此外，三星的晶片和零組件事業去年用水1.44億噸，占該公司1.64億噸用水的88%，最新目標是把用水量維持在2021年的水準。

三星 南韓 晶片

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