三星砸50億美元 拼2050年零碳排

三星 電子15日宣布，2030年前將投資逾7兆韓元（50.2億美元），投入環保相關行動並遊說南韓 當局增加更多乾淨能源，目標讓公司全部事業在2050年達到淨零碳排。

三星ESG策略團隊主管金秀真（音譯）表示，將把資金投入研發可過濾溫室氣體和捕捉晶片 生產過程中二氧化碳的技術，同時尋求提前在2030年前讓智慧手機在內的裝置事業達到碳中和。

三星並表示，已加入承諾100%採用再生能源的全球企業組織RE100倡議，跟進蘋果、台積電和英特爾等同業的腳步。三星也將試圖讓包括智慧手機、洗衣機到空調等七大暢銷產品的能源效率，提高30%。

分析師表示，對三星和南韓製造業者而言，穩定和可負擔的能源是維持競爭力的關鍵，但南韓推動再生能源進展太緩慢。南韓目前六成發電仰賴煤炭與天然氣，再生能源僅占6%。三星表示，五年內將分階段讓全球辦公室百分百採用再生能源電力，其中東南亞與越南將在今年底達成，中美洲在2025年前達成。該公司目前在美國、歐洲與中國等地的主要海外生產據點已完全採用再生能源。

三星電子表示，去年排放的1,740萬噸溫室氣體中，晶片和零組件業務占了90%，包含手機在內的裝置產品事業則占10%。此外，三星的晶片和零組件事業去年用水1.44億噸，占該公司1.64億噸用水的88%，最新目標是把用水量維持在2021年的水準。