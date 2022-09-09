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日本官方喊話 遏止日圓續貶

編譯易起宇／綜合報導
日圓兌美元匯率。(資料來源：彭博資訊)
日圓兌美元匯率。(資料來源：彭博資訊)

日本政府官員8日為近來大幅貶值的日圓開會，並在會後表示將不排除採取任何選項來阻貶日圓。首相岸田文雄同日並表示，政府將在10月推出新的經濟方案，以協助民眾渡過生活成本高漲帶來的痛苦。政府同日也上調了上季的經濟成長率，主因是防疫措施鬆綁提振了消費者和企業支出。

財務省財務官神田真人會後向記者表示，日圓近來的超貶歸咎於市場上的投機活動，政府和日銀對其動向極為擔憂；若此走勢持續下去，政府已準備好採取行動，且不排除採取任何措施。

在投資人預期美日利率利差將持續擴大之際，日圓兌美元匯率本周貶至新低點，跌破1美元兌144日圓，今年來已貶逾20%。

相較於市場預期美國聯準會（Fed）本月稍晚將升息3碼以對抗通膨，日銀仍持續重申尚未準備緊縮貨幣政策。

日本第二大鋼鐵商JFE控股警告，日圓貶值已大幅提高原物料成本，恐將進一步惡化公司獲利。

日本首相岸田文雄8日表示，糧食和能源等價格飆漲，正對消費者的生活和企業的經營造成重大影響，政府將採取不間斷措施；為支應預計10月推出的新經濟方案，政府正考慮編列追加預算，因此9月下旬將暫時動用3.5兆日圓（243億美元）的緊急預備金，以支應減輕通膨打擊的措施。

好消息是，日本上季經濟表現優於預期，內閣府8日上修4至6月國內生產毛額（GDP）季比成長年率為3.5%，高於經濟學家預期的成長2.9%，也高於初估值的2.2%。

日本 岸田文雄 匯率

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