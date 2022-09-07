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路透:全球房價升勢近尾聲

編譯林聰毅／綜合報導
路透調查顯示，利率和生活成本上升，使全球房價的飆升勢頭接近尾聲。（路透）
路透調查顯示，利率和生活成本上升，使全球房價的飆升勢頭接近尾聲。（路透）

路透對房市分析師的調查顯示，隨著利率和生活成本的上升，全球房價的飆升勢頭正接近尾聲。但分析師表示，幾個主要市場的房價需要出現兩位數跌幅，才能讓蝸牛族負擔得起。

超低利率和遠距工作者的強勁需求，協助帶動多數主要經濟體的房價，漲幅不僅大於實際薪資的增幅，還超越各自股市的報酬率。不過這種情況即將結束。

然而，消費者通膨的漲勢還未結束，而且已超過多數央行的目標範圍，在某些經濟體甚至攀抵數十年高點，為未來幾個月進一步升息創造條件。對利率上升十分敏感的房地產業來說，這可不是個好兆頭，因為非常多的民眾剛在持續多年的房市榮景高峰期買了房子。

仲量聯行（JLL）的歐洲、中東和非洲地區研究與戰略執行董事查里斯說：「我們已看到抵押貸款利率發生了重大改變，從一年多前的紀錄低點開始上升…（這）將開始對家庭造成衝擊。」

路透在8月12日至9月2日對100多位房屋市場策略師的調查顯示，九個主要住宅市場的房價在未來兩年幾乎都將放緩，只有印度和杜拜的房價將會小幅上漲。

儘管房市前景受到抑制，但多數分析師並不認同房價將暴跌的看法，因為已開發國家的勞動市場強勁，貸款拖欠率不會明顯上升。

但大多數分析師說，房價已經很高，即使現在開始回跌，對一般民眾而言也是難以負擔。房地產顧問公司萊坊（Knight Frank）的全球研究主管貝利說，可負擔性已經惡化，要想讓這一指標真正回到六個月前的水準，需要房價出現相當大的回跌。分析師說，在房價最貴的地方，跌幅需要達到或接近兩位數，才能讓人負擔得起。

根據調查，加拿大、澳洲和紐西蘭的房價被高估的情況最嚴重，平均房價在疫情期間分別上漲了45%、35%和40%，需要分別下跌17.5%、17.5%和20%，才能回到可負擔的水平。英國房價則需要下降8.5%才能變得可負擔，在已開發國家中幅度最小。德國和美國則分別需回跌15%和10%。

房價 分析師 利率

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