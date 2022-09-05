我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱浪滾滾 商場、社區中心成避暑重地

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

下個中國？印度終迎轉單潮 這些領域對美出口闖前五大

編譯葉亭均／綜合外電
印度已擠入美國耶誕飾品前五大供應國的行列。（美聯社）
印度已擠入美國耶誕飾品前五大供應國的行列。（美聯社）

印度已擠入對美國聖誕節飾品和T恤的前五大供應國，在出口市場有了進展。許多人相信，印度有潛力成為下一個中國。

美國海關數據顯示，海運輸往美國的節日用品和配件的出貨價值上月達2,000萬美元，幾乎是一年前的三倍。其中，印度對美出貨明顯超過菲律賓，此時買家分散供應來源，以因應中國勞力成本上揚與新冠清零政策引發的供應受擾。

例如印度Asian Handicrafts就受惠於聖誕備貨採購，該公司向迪士尼、倫敦哈洛德百貨、美國百貨業者Target和Dillard等全球品牌供應聖誕飾品。該公司主管馬霍特拉證實公司訂單比一年前大增20%，並已提高產能，「今年我們出貨超過320萬件聖誕飾品，比去年的250萬件還多。」「雖然中國出口占聖誕節飾品的很大一部分，但許多首次採購的買方現在是跟我們接洽。」

上述趨勢不僅限於聖誕商品。印度出口業者見到來自歐美的訂單大增，尤其是在紡織、手工藝品和非電子類消費品等低成本、勞力密集的領域。雖然供應鏈分散化是從2018年美中貿易戰爆發後展開，但當時印度當時並未見到像越南迎得的轉單潮。

然而，隨著新冠疫情導致中國採取嚴格的封控措施，情勢改變了。印度4至8月的出口額已逼近在今年3月底止上年度的4,200億美元。雖然規模仍無法與中國一年的3.36兆美元出口額相比，但分析師認為這對印度來說是個好的開始。

全球化智庫韓禮士基金會研究員卡普里（Alex Capri）表示：「台灣、歐盟、美國、日本現在全都願意再次考量印度。」

印度也設法超過薩爾瓦多，擠入對美出口棉料T恤的前五大供應國。印度的紡織業也見到業績成長，因素包括美國祭出新疆棉產品禁令。中型紡織出口業者Matrix Clothing常務董事納爾表示，印度中、大型紡織出口業者去年度見到訂單大增三成到四成，今年度可望見到更明顯的成長。

印度政府數據顯示，在今年3月底止的聖誕飾品出口年比增加逾54%，手工藝品的出口同期間成長約32%。

顧問公司Kearney合夥人詹恩說，中國持續與全球經濟脫鉤，再加上疫後復甦為印度帶來機會，加速印度對長期競爭力的投資並優先聚焦贏面領域。根據Kearney和世界經濟論壇的報告，到2030年前，印度預料擁有全世界最充裕的勞動力，並且可能一年為全球經濟貢獻超過5,000億美元。

印度 聖誕節 越南

上一則

憂半導體大戰或已輸台 韓智庫曝台灣領先原因

延伸閱讀

中國增長前景變淡 美媒：經濟超越美國時間推遲

中國增長前景變淡 美媒：經濟超越美國時間推遲
印度超越英國 躍第5大經濟體

印度超越英國 躍第5大經濟體
身價百億美元 印度Tata Sons前董事長車禍身亡

身價百億美元 印度Tata Sons前董事長車禍身亡
英國輸給印度 淪全球第6大經濟體 新首相恐無蜜月期

英國輸給印度 淪全球第6大經濟體 新首相恐無蜜月期

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40

超人氣

更多 >
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼
燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起