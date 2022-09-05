下個中國？印度終迎轉單潮 這些領域對美出口闖前五大

印度已擠入美國耶誕飾品前五大供應國的行列。（美聯社）

印度 已擠入對美國聖誕節 飾品和T恤的前五大供應國，在出口市場有了進展。許多人相信，印度有潛力成為下一個中國。

美國海關數據顯示，海運輸往美國的節日用品和配件的出貨價值上月達2,000萬美元，幾乎是一年前的三倍。其中，印度對美出貨明顯超過菲律賓，此時買家分散供應來源，以因應中國勞力成本上揚與新冠清零政策引發的供應受擾。

例如印度Asian Handicrafts就受惠於聖誕備貨採購，該公司向迪士尼、倫敦哈洛德百貨、美國百貨業者Target和Dillard等全球品牌供應聖誕飾品。該公司主管馬霍特拉證實公司訂單比一年前大增20%，並已提高產能，「今年我們出貨超過320萬件聖誕飾品，比去年的250萬件還多。」「雖然中國出口占聖誕節飾品的很大一部分，但許多首次採購的買方現在是跟我們接洽。」

上述趨勢不僅限於聖誕商品。印度出口業者見到來自歐美的訂單大增，尤其是在紡織、手工藝品和非電子類消費品等低成本、勞力密集的領域。雖然供應鏈分散化是從2018年美中貿易戰爆發後展開，但當時印度當時並未見到像越南 迎得的轉單潮。

然而，隨著新冠疫情導致中國採取嚴格的封控措施，情勢改變了。印度4至8月的出口額已逼近在今年3月底止上年度的4,200億美元。雖然規模仍無法與中國一年的3.36兆美元出口額相比，但分析師認為這對印度來說是個好的開始。

全球化智庫韓禮士基金會研究員卡普里（Alex Capri）表示：「台灣、歐盟、美國、日本現在全都願意再次考量印度。」

印度也設法超過薩爾瓦多，擠入對美出口棉料T恤的前五大供應國。印度的紡織業也見到業績成長，因素包括美國祭出新疆棉產品禁令。中型紡織出口業者Matrix Clothing常務董事納爾表示，印度中、大型紡織出口業者去年度見到訂單大增三成到四成，今年度可望見到更明顯的成長。

印度政府數據顯示，在今年3月底止的聖誕飾品出口年比增加逾54%，手工藝品的出口同期間成長約32%。

顧問公司Kearney合夥人詹恩說，中國持續與全球經濟脫鉤，再加上疫後復甦為印度帶來機會，加速印度對長期競爭力的投資並優先聚焦贏面領域。根據Kearney和世界經濟論壇的報告，到2030年前，印度預料擁有全世界最充裕的勞動力，並且可能一年為全球經濟貢獻超過5,000億美元。