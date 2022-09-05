影音串流平台大戰 升溫

亞馬遜宣布，影集魔戒前傳「魔戒：力量之戒」締造該平台首播的新紀錄。（取材自IMDb）

亞馬遜 （Amazon）宣布，影集魔戒前傳「魔戒：力量之戒」2日在Prime Video影音串流平台首播，吸引全球逾2500萬人觀看，締造該平台首播的新紀錄。HBO Max同日則把「權力遊戲」前傳「龍之家族」第一集放上YouTube免費播映，試圖分散各界對亞馬遜新節目的討論熱度，凸顯串流平台的內容大戰持續升溫。

「魔戒：力量之戒」前兩集於8月31日已在美國戲院上映，2日在240多個國家和地區的Prime Video平台上線，這天也是「魔戒」小說作者托爾金（J.R.R. Tolkien）逝世滿49年。這部影集是奇幻史詩鉅片「魔戒」的前傳，預計拍攝五季共50小時。亞馬遜製作這部影集的總預算 約7.15億美元，為史上製作費最高昂的電視影集。

亞馬遜3日公布的「魔戒：力量之戒」首播收視人數，是亞馬遜首次公布旗下影音內容的收視數據，但未透露收視率排名。亞馬遜製片廠負責人薩爾克說，這部影集及首映的熱烈回響，令該公司驕傲，「觀賞首映的數千萬粉絲，是我們定義成功的真正標準，他們顯然和我們一樣，對這部影集充滿熱情」。

與此同時，對手HBO Max不甘示弱，在「魔戒：力量之戒」平台首播的同一天，於Youtube免費放上熱門新劇「龍之家族」第一集。根據尼爾森（Nielsen）和HBO的數據，「龍之家族」8月21日首播時在美國吸引近1,000萬人觀看，也打破HBO首播觀看記錄，上映首周的觀看人數則達2,000萬人。

HBO在Youtube播放「龍之家族」，也顯示該公司深知一些奇幻作品粉絲沒有時間追兩部影集，可能只能二擇一觀賞。

適合兒童觀賞的節目擁有更廣泛的觀眾群，觀看數及營收 往往比成人觀眾取向的內容更高。「龍之家族」被評為不適合年齡低於17歲者觀看的TV-MA限制級影集，而「魔戒：力量之戒」被列為14歲以下兒童需父母陪同觀看的V-14節目，這可能成為決定訂戶數多寡的因素之一。

影音串流市場競爭已日益激烈，亞馬遜、Netflix等影音串流先驅，正面臨Disney+、HBO Max、Paramount+及Peacock等後起之秀的挑戰，促使串流巨頭紛紛押注有望吸引並留住訂戶的新節目。