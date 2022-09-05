我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

影音串流平台大戰 升溫

編譯王巧文／綜合報導
亞馬遜宣布，影集魔戒前傳「魔戒：力量之戒」締造該平台首播的新紀錄。（取材自IMDb）
亞馬遜宣布，影集魔戒前傳「魔戒：力量之戒」締造該平台首播的新紀錄。（取材自IMDb）

亞馬遜（Amazon）宣布，影集魔戒前傳「魔戒：力量之戒」2日在Prime Video影音串流平台首播，吸引全球逾2500萬人觀看，締造該平台首播的新紀錄。HBO Max同日則把「權力遊戲」前傳「龍之家族」第一集放上YouTube免費播映，試圖分散各界對亞馬遜新節目的討論熱度，凸顯串流平台的內容大戰持續升溫。

「魔戒：力量之戒」前兩集於8月31日已在美國戲院上映，2日在240多個國家和地區的Prime Video平台上線，這天也是「魔戒」小說作者托爾金（J.R.R. Tolkien）逝世滿49年。這部影集是奇幻史詩鉅片「魔戒」的前傳，預計拍攝五季共50小時。亞馬遜製作這部影集的總預算約7.15億美元，為史上製作費最高昂的電視影集。

亞馬遜3日公布的「魔戒：力量之戒」首播收視人數，是亞馬遜首次公布旗下影音內容的收視數據，但未透露收視率排名。亞馬遜製片廠負責人薩爾克說，這部影集及首映的熱烈回響，令該公司驕傲，「觀賞首映的數千萬粉絲，是我們定義成功的真正標準，他們顯然和我們一樣，對這部影集充滿熱情」。

與此同時，對手HBO Max不甘示弱，在「魔戒：力量之戒」平台首播的同一天，於Youtube免費放上熱門新劇「龍之家族」第一集。根據尼爾森（Nielsen）和HBO的數據，「龍之家族」8月21日首播時在美國吸引近1,000萬人觀看，也打破HBO首播觀看記錄，上映首周的觀看人數則達2,000萬人。

HBO在Youtube播放「龍之家族」，也顯示該公司深知一些奇幻作品粉絲沒有時間追兩部影集，可能只能二擇一觀賞。

適合兒童觀賞的節目擁有更廣泛的觀眾群，觀看數及營收往往比成人觀眾取向的內容更高。「龍之家族」被評為不適合年齡低於17歲者觀看的TV-MA限制級影集，而「魔戒：力量之戒」被列為14歲以下兒童需父母陪同觀看的V-14節目，這可能成為決定訂戶數多寡的因素之一。

影音串流市場競爭已日益激烈，亞馬遜、Netflix等影音串流先驅，正面臨Disney+、HBO Max、Paramount+及Peacock等後起之秀的挑戰，促使串流巨頭紛紛押注有望吸引並留住訂戶的新節目。

亞馬遜 營收 預算

上一則

理財Q&A／玩約會網站 選適合自己的

下一則

印度超越英國 躍第5大經濟體

延伸閱讀

「黑豹」查德威克去世兩年終獲肯定 聲音演出奪艾美獎

「黑豹」查德威克去世兩年終獲肯定 聲音演出奪艾美獎
亞馬遜神祕部落滅絕  最後「洞人」獨居26年死去

亞馬遜神祕部落滅絕  最後「洞人」獨居26年死去
魔戒前傳「力量之戒」開紅盤 破亞馬遜串流首播紀錄

魔戒前傳「力量之戒」開紅盤 破亞馬遜串流首播紀錄
類似亞馬遜Prime服務 迪士尼擬推付費會員制

類似亞馬遜Prime服務 迪士尼擬推付費會員制

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱

女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱
深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒