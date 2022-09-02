英支持對俄油價設上限

白宮表示，G7財長2日開會時，將討論對俄羅斯石油 的收購價格設置上限的提案。英國已表態支持，但表示需要更多國家加入。

G7財長會將以視訊會議進行，預料將討論對俄國 石油的購買價格設置上限，允許遵守規範的買家，能繼續獲得油輪融資與保險 等重要服務。歐盟、英國及瑞士都計劃從12月開始，禁止企業為俄國石油運輸提供融資與保險等服務。

白宮表示：「我們認為，這是重擊（俄國總統）普亭的最有效方法，此舉不僅會導致普亭的石油收入下降，還能促使全球能源價格回落。」美國財政部也說，財長葉倫和英國新財相查哈威8月31日已討論俄油價格設限計畫。

國際油價1日早盤連續第三天下跌，紐約西德州與倫敦布蘭特均跌逾2%，主要是中國大陸防疫措施再起，投資人對經濟前景疑慮加深。

國際能源署（IEA）8月表示，雖然俄國石油出口已降至去年8月以來的最低水平，但因油價上漲，6月出口收入卻反而比5月增加7億美元，比去年平均水準高出40%。西方領袖則提議藉由設置價格上限，解決這個問題，限制煉油廠和貿易商購買俄國原油。莫斯科則表示，不會受此約束，也能向不實施價格上限的國家交運石油。這項價格設限計畫，主要仍將仰賴提供航運保險和融資中介服務的倫敦經紀業者，是否遵循。

G7內部對這項提案也仍有歧見，包括除了G7之外，必須要有多少國家簽署加入。

一些交易員和分析師已懷疑這項計畫的效果，因為俄國已經找到一些方法，能在不使用西方船舶保險的情況下把石油運到亞洲，俄國也可能直接停止出口一些石油，導致能源價格進一步飆升。