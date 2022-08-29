水資源短缺 威脅全球經濟

隨著乾旱肆虐世界各地，日益嚴重的水資源短缺漸漸構成全球威脅。(歐新社資料照片)

隨著乾旱肆虐世界各地，日益嚴重的水資源短缺正在成為一項全球威脅，可能加劇企業營運受干擾、傷害獲利並危及成長－尤其是對農業、時裝、電腦晶片製造和資料中心等用水需求旺盛的產業。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，水資源管理不善，會提高國家或企業聲譽受損的風險。但另一方面，解決缺水問題為企業及投資 人提供了新機會。編製TSC水安全指數系列的舒曼說：「未能將水風險納入其投資組合的投資人，可能會面臨未來表現嚴重不佳的風險。」聯合國的一項報告指出， 1998至2017年的乾旱，導致全球經濟損失約1,240億美元。

根據世界銀行，農業的耗水量最大，占全球取水量約70%。其他需求旺盛的產業包括服裝、能源、化工、製藥和採礦。非營利組織CDP的報告發現，水風險的潛在財務衝擊遠大於解決這些風險的成本。2020年企業發布的水風險財務衝擊為3,010億美元，是與緩解這類風險成本550億美元的五倍多。

恩典通信基金會（GCF）旗下的FoodPrint表示，生產1磅牛肉平均需要1,800加侖的水，製造一支手機平均需要240加侖水。生產一條Levi's 501牛仔褲需要將近800加侖水。 Levi Strauss說，截至2020年底，該公司三分之二產品是使用節水技術或在符合水循環再利用的設施中生產。

特斯拉 近在柏林附近的電動車廠原定於2021年7月投產，但遭遇當地人士抵制，他們擔心該工廠每年可能使用多達140萬立方公尺的水，會使該區供水緊張。特斯拉工廠於今年3月營運，當地官員表示，該工廠可以開始生產，條件是須符合環境影響規定，包括用水規定在內。

晶片巨人英特爾在美國的主要製造工廠位於亞利桑那州、新墨西哥州 和奧勒岡州。其中亞利桑那和新墨西哥州的場址位於水資源壓力很大的地區。根據英特爾最新企業社會責任報告，位於亞利桑那州錢德勒的奧科蒂洛園區在去年使用了約42億加侖的水。

投資人正在意識到風險。預計今年稍晚，美國證管會提議的氣候披露規則可能會要求公司披露其設施位於「高或極高水資源壓力」地區的重大風險。