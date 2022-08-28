我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學點酒店納德州無證客 市府未通知居民擔憂

衛生不良遭停業 紐約州8月中餐廳最多

韓媒：美中扶植本土電動車業 南韓業界力促當局改變

編譯林奇賢／綜合外電
南韓汽車產業內部人士正呼籲當局調整電動車產業的補貼政策。（路透）
南韓汽車產業內部人士正呼籲當局調整電動車產業的補貼政策。（路透）

在美中兩國推動電動車產業本土化之際，南韓汽車產業內部人士開始力促政府調整相關產業的補貼政策，但專家認為，當局必須審慎為之。

Business Korea報導，目前南韓政府對電動車的補貼，同樣適用在國內外生產的電動車，補貼規模依據耗電量、續航里程、能源效率和價格而定。相形下，根據美國的通膨縮減法，政府最多補助每輛電動車7,000美元，但要獲得全額補助需符合多項條件，包括40%以上的電池礦物須從一個或多個以上的美國自由貿易協定夥伴國採購、至少一半的電池零組件是在北美製造、電動車在北美地區進行最終組裝。

這意味著該法規明年上路後，美國的汽車製造商的競爭優勢將大獲提升。現代汽車集團今年1~7月在美國銷售39,484輛電動車，比去年同期大增73.1%，銷量僅次於特斯拉。然而，現代Ioniq5、起亞EV6等電動車款明年起將不再符合減稅資格，銷售量料將下滑。

北京當局長期以來限定在大陸製造的電動車才能享有補貼，從2016年到2020年，在前十大獲得補貼的電動車製造商中，唯一不是陸企的只有美國的特斯拉。2020年，大陸更取消補貼售價人民幣30萬元以上的電動車。德國、法國和日本的電動車也正開始調整補貼政策，轉趨國族主義。

南韓產業通商資源部表示：「當前（南韓的）電動車補貼政策旨在降低電動車產業發展初期的成本負擔。隨著這個產業成長，我們充分意識到改變政策的必要性，儘管同時還要遵循自由貿易協定並不容易。」

另一方面，南韓政府正成立專家小組，來因應美國的「通膨縮減法案」和「晶片與科學法案」，並將尋求透過一些措施，讓南韓企業遵循新規的損失降至最低。

電動車 南韓 汽車

上一則

鮑爾展鷹姿 終於贏得桑默斯化批評為讚揚

延伸閱讀

特斯拉官網租賃方式購車首付被調高 退車定金不退

特斯拉官網租賃方式購車首付被調高 退車定金不退
一座不夠 Panasonic擬建新電池廠

一座不夠 Panasonic擬建新電池廠
一座還不夠 Panasonic計畫在美蓋兩座40億美元電池廠

一座還不夠 Panasonic計畫在美蓋兩座40億美元電池廠
特斯拉喊漲 台鏈將迎大單 掀新一波搶購效應

特斯拉喊漲 台鏈將迎大單 掀新一波搶購效應

熱門新聞

降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。圖為副總統賀錦麗與「第二先生」任德龍2021年度報稅表。(美聯社)

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

2022-08-20 20:46
聯準會的央行年會傑克森洞（Jackson Hole）會議，25日開幕，重頭戲則是26日聯準會主席鮑爾的致詞，分析師預期可能影響美股接下來的走勢。 路透

可能震撼美股的一場會議倒計時 重頭戲看鮑爾致詞

2022-08-20 13:16
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

2022-08-20 06:59
道瓊工業平均指數22日大跌，因為夏季行情消退，華爾街再度擔心大幅升息。福特汽車重挫5.04%，因喬州陪審團19日裁定該汽車商須賠償17億元。美聯社

激進升息恐慌再現 道指重挫643點

2022-08-22 16:40
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59

超人氣

更多 >
舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他
全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝

全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝
疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡
「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究
穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕