挪威稱印度是「優先市場」 將大手筆投資太陽能案

石油和天然氣出口大國挪威將投資印度太陽能項目。示意圖。（路透）

財經網站CNBC報導，挪威的氣候投資 基金（Climate Investment Fund）和最大退休基金KLP將聯手投資，砸下大約28億印度 盧比（3,500萬美元）在印度拉賈斯坦邦、一個發電量達420MW的太陽能項目，以取得名為Thar Surya 1項目的49%股權。Thar Surya 1由義大利 國家綠能公司（Enel Green Power）進行開發。

根據挪威駐印度大使館的聲明，氣候投資基金計劃未來五年要撥款100億挪威克朗（大約10億美元），參與多個項目。挪威大使館形容明年將超越中國大陸成全球人口最多國家的印度，是「優先市場」。

負責管理氣候發展基金的挪威主權基金Norfund和義大利國家綠能公司，也因此建立了以印度為重心的戰略投資夥伴關係。

印度的新能源和再生能源部（New and Renewable Energy）表示，過去七年半的時間，該國太陽能發電容量已經籨2.6GW增加到46GW。

新德里當局希望，剔除大型水力發電廠的再生能源裝置容量，今年能提高到175GW，但這是一個深具挑戰性的目標。根據新能源和再生能源部最近的聲明，截至6月底，已裝設再生能源裝置的容量是114.07GW。

雖然目標宏偉，印度能源仍多半仰賴化石燃料。截至6月底，化石燃料在印度整體發電量的占比是58.5%。