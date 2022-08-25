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南非下月擬再升息3碼

編譯林奇賢／綜合報導
南非7月通膨年增率達7.8%，為連續第三個月升高。(路透)
南非7月通膨年增率達7.8%，為連續第三個月升高。(路透)

最新數據顯示，南非7月通膨率比去年同期躍升7.8%，不僅連續第三個月升高，更是13年來高點，使南非央行持續大幅緊縮貨幣政策的壓力加重。

南非統計局表示，7月消費者物價指數（CPI）較一年前增加7.8%，雖符合市場預期，但為2009年來最高，也是南非央行總裁克干雅各任內最高，且遠高於央行設定的3%~6%目標區間。

剔除食品、非酒精飲料、燃料、電力價格後，7月核心CPI年增4.6%，為四年多來首度高於央行目標區間的中位數。該央行的貨幣政策委員會（MPC）傾向把通膨預期固定在接近4.5%的水準。

凱投宏觀新興市場經濟學家福里茲另表示，南非通膨率未來幾個月可能下滑，但到2023年都仍將高於通膨目標，因此即便經濟顯露步履蹣跚的跡象，南非央行可能會在9月再升息3碼。

克干雅各說，整體通膨可能快達到高峰，但不斷成長的潛在物價壓力，可能迫使央行持續大幅升息。南非央行7月已升息3碼至5.5%，幅度為近20年來最大，並暗示還會加快升息步調。

南非央行每季預測模型所暗示的政策利率路徑顯示，南非基準利率到年底前將達到5.61%。市場價格反映，投資人預期南非央行今年底前將再升息125個基點。

央行 南非 升息

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