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南韓再創全球最低生育率紀錄

編譯王巧文／綜合報導
官方最新數據，南韓生育率進一步下滑，去年女性平均生育子女數為0.81個，再次改寫全球最低紀錄。(路透)
官方最新數據，南韓生育率進一步下滑，去年女性平均生育子女數為0.81個，再次改寫全球最低紀錄。(路透)

南韓再度刷新自己保持的全球最低生育率紀錄，這個擁有5100萬人口的國家到本世紀末人口恐將減少一半以上。

南韓統計局24日公布，2021年南韓女性一生平均生育子女數為0.81個，低於2020年的0.84個，且再度改寫全球最低紀錄。去年南韓新生兒數量也降至260600人，相當於總人口的約0.5％。

根據聯合國全球人口預測和世界銀行的數據，在人均國內生產毛額（GDP）至少3萬美元的經濟體中，南韓是高齡化步調最快的國家，預料到2100年該國人口將銳減53％至2400萬人。這項預測凸顯了南韓總統尹錫悅及央行總裁李昌鏞面臨的人口危機，以及相關的經濟挑戰。

李昌鏞4月時曾警告，隨著人口高齡化和生產力下滑，南韓經濟面臨長期停滯風險。他說，福利支出增加將排擠提振經濟成長所需的財務預算。促進經濟成長是尹錫悅在就職典禮上提出的重要承諾。

勞動力萎縮是拖累南韓經濟成長率下滑的主因，南韓統計局指出，該國2020年工作年齡人口為3730萬人，2070年預料將減少近一半。南韓正設法減緩生育率下滑的速度，也祭出一系列措施，包括改善退休人員生活條件，也鼓勵女性、長者及外國人進入職場。

南韓總生育率。(資料來源：韓國統計局)
南韓總生育率。(資料來源：韓國統計局)

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