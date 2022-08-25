南韓再創全球最低生育率紀錄

官方最新數據，南韓生育率進一步下滑，去年女性平均生育子女數為0.81個，再次改寫全球最低紀錄。(路透)

南韓 再度刷新自己保持的全球最低生育率紀錄，這個擁有5100萬人口的國家到本世紀末人口恐將減少一半以上。

南韓統計局24日公布，2021年南韓女性一生平均生育子女數為0.81個，低於2020年的0.84個，且再度改寫全球最低紀錄。去年南韓新生兒數量也降至260600人，相當於總人口的約0.5％。

根據聯合國全球人口預測和世界銀行的數據，在人均國內生產毛額（GDP）至少3萬美元的經濟體中，南韓是高齡化步調最快的國家，預料到2100年該國人口將銳減53％至2400萬人。這項預測凸顯了南韓總統尹錫悅及央行總裁李昌鏞面臨的人口危機，以及相關的經濟挑戰。

李昌鏞4月時曾警告，隨著人口高齡化和生產力下滑，南韓經濟面臨長期停滯風險。他說，福利支出增加將排擠提振經濟成長所需的財務預算 。促進經濟成長是尹錫悅在就職典禮上提出的重要承諾。