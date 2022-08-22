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貨櫃海運價 上周創連10跌

記者邱馨儀／綜合報導
海運運價多空因素。(邱馨儀/製表)
海運運價多空因素。(邱馨儀/製表)

中國延長限電、出貨放緩，加上北美需求並未明顯放大，導致貨櫃海運價格向下的隱憂升高；業者說，年初迄今運價跌幅逾三成，9月運價是否有撐，將成貨櫃榮枯轉折點，並牽動第4季歐洲合約價談判走勢，但情況不容樂觀。

據悉，歐洲線運價是每年貨櫃海運業者長約指標，通常在前一年的第4季就開始談判，去年此時，因運價猛漲，各大產業龍頭甚至提前與航商協商，部分貨主還一次簽了三年的長約，由於現貨價格跌勢不止，大型貨主今年是否重新議約備受關注。

貨櫃海運價上周寫下連十跌，且跌幅有擴大趨勢，亞洲到美西線正式跌破每FEU（40呎櫃）5000美元大關，單周跌幅逾6%，美東則跌破9000美元。根據上海航交所運價指數（SCFI）自今年初的5109點歷史高點以來，到最新一周的3429點，現貨運價已跌掉逾三成，甚至已經回到去年的起漲點。

有航商指出，今年上半年，中國方面清零而採取封控措施，導致出貨量驟減。原先業界預期，中國封控措施取消後，將有一波報復性出貨潮，但期待並未實現。後續美國因通膨問題加劇、連番升息，但同時民間採購力下降，導致不少大型通路商積極去化庫存、拉貨放緩，凡此，均導致貨櫃需求大減，也是這一波運價連跌的主因。

海運專家指，往年，歐洲線當年度合約價，通常在前一年的11、12月開始協商、簽署，去年，貨櫃海運市場大好，屬於賣方市場，不少貨主因此提前議約，部分大型航商則一次要求三年長約，且增加不少約束條款。

今年3-5月，貨櫃海運現貨價格跌勢明顯，主因是俄烏戰爭影響，加上遭遇中國清零、限電、封控等因素，導致貨櫃需求下滑，現貨運價也隨之跌跌不休。

運價在6月短暫整理後，7月起，因美國通膨愈趨嚴重，消費力下降，聯準會強勢升息，運價再次遭遇強勁逆風，運價又陷跌勢。

歐洲線上周跌破5000美元關卡，每TEU（20呎櫃）現貨運價來到4788美元，續跌183美元，跌幅擴大為3.6%；地中海航線每TEU運價來到5483美元，跌幅為2.6%。

隨著時序近入9月，專家表示，暑假過後北美可能有一波學生返校潮，有望帶動相關民生消費需求升溫，因此，近期美國零售市場拉貨潮將是觀察指標，若預期再度落空，對運價而言恐不妙。

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