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半導體設備大廠應用材料 上季財報優、本季財測樂觀

編譯季晶晶／綜合外電
半導體設備大廠應用材料周四發布財報，對本季營收做出樂觀預測，優於市場預期。（路透）
半導體設備大廠應用材料周四發布財報，對本季營收做出樂觀預測，優於市場預期。（路透）

台積電和三星電子等晶片大廠的重要半導體設備供應商應用材料（Applied Materials） 對本季營收作出樂觀預測，認為該公司能安度晶片業面臨的不景氣。

應材周四發表聲明說，截至10月底止的第4季營收估達66.5億美元。根據彭博彙整數據，分析師平均預期65.5億美元。

此一前景顯示，晶片業可能比部分人士擔心的情況要好。投資人近幾周日益憂慮，受電子裝置高庫存和需求走弱影響，市場將一蹶不振。英特爾（Intel）和美光科技（Micron Technology）等公司發布疲弱財報後，均已經刪減蓋新廠和買新設備的預算。

但應材執行長Gary Dickerson受訪表示，即使經濟放緩，許多客戶仍投資改善生產技術。在該公司努力取得足夠的晶片供應以生產設備之際，訂單積壓還在增加。他說：「需求仍遠遠超過供應。我們對總體經經的不利因素保持戒心。」

應材股價在周四盤後交易上漲逾2%。截至周四正常交易時段結束，這支股票今年來大跌31%，反映晶片股的整體跌勢。

雖然記憶體晶片製造商刪減擴產計畫，但其他類型的公司，包括邏輯晶片製造商和晶圓代工廠，仍維持開支。

直到最近，半導體業的關注點是維持供應鏈暢通，而非需求走軟。與周三發布財報的思科一樣，應材說還在設法處理問題，雖然情況逐漸改善。未來幾季恐無法滿足接收到的所有需求。即使經濟狀況導致訂單下滑，獲利也將比前幾次不景氣來的強勁，因為客戶正競相改善生產。

剔除部分項目後，每股盈餘預估會介於1.82-2.18美元之間。其中間值，每股盈餘2美元，優於分析師平均預期的1.94美元。

應材第3季表現也優於市場預期。剔除部分項目的每股盈餘達到1.94美元。分析師先前估計僅1.79美元。營收成長5.2%到65.2億美元，高於62.6億美元的預期。

晶片 營收 分析師

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