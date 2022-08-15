全球央行轉鴿…最快2024

基金經理人認為，全球央行至少會等到2024年才普遍調整貨幣政策。（歐新社）

即使對通膨觸頂信心增強，投資 人認為全球央行 不至於太快就從現行升息路線掉頭、轉為降息，更多人預料央行「轉鴿」時間點最快也要到2024年。

彭博資訊報導，美銀（BofA）12日發布的基金經理人意見調查顯示，認為全球央行至少會等到2024年才普遍調整貨幣政策的受訪者增多了，占比從上月調查時的大約四分之一提高到三分之一。這項調查在8月5日至10日進行，訪調英國、歐洲、亞洲和美國共75位基金經理人，合計管理的資產總值達1.25兆美元。

訪調結果發現，基金經理人對公債殖利率 是否已升到頂看法分歧，儘管更多受訪者認為，美國10年期公債殖利率已見頂。對部分受訪者而言，美國公債作為避險工具的吸引力已升高，而持有美元部位的避險操作已從上月的七年高峰小幅回落。

過去兩周來，市場隨經濟數據好壞而起伏。美國7月通膨降溫幅度比預期大，觸動2年期與10年期美債殖利率差距在上周縮到1982年來最小，美元應聲貶值，美股則暴漲，反映交易員調降對聯準會（Fed）持續大幅升息的預期。決策官員發言顯示，Fed強力抗通膨的立場堅定不移。

美銀調查報告說：「儘管通膨朝正確方向邁進（至少在美國是如此）讓市場鬆了口氣，投資人對費時多久才會把通膨壓回目標水準，以及接下來貨幣政策還需要收緊到什麼程度，仍戒慎恐懼。」

另一方面，預期日本銀行（央行）明年將結束負利率政策的受訪者比率下降，大多數人都認為不可能；投資人本月看多日圓氣氛稍稍增濃。但他們仍看淡歐洲和歐元展望，認為歐陸經濟仍有衰退之虞。