我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

全球央行轉鴿…最快2024

編譯湯淑君／綜合報導
基金經理人認為，全球央行至少會等到2024年才普遍調整貨幣政策。（歐新社）
基金經理人認為，全球央行至少會等到2024年才普遍調整貨幣政策。（歐新社）

即使對通膨觸頂信心增強，投資人認為全球央行不至於太快就從現行升息路線掉頭、轉為降息，更多人預料央行「轉鴿」時間點最快也要到2024年。

彭博資訊報導，美銀（BofA）12日發布的基金經理人意見調查顯示，認為全球央行至少會等到2024年才普遍調整貨幣政策的受訪者增多了，占比從上月調查時的大約四分之一提高到三分之一。這項調查在8月5日至10日進行，訪調英國、歐洲、亞洲和美國共75位基金經理人，合計管理的資產總值達1.25兆美元。

訪調結果發現，基金經理人對公債殖利率是否已升到頂看法分歧，儘管更多受訪者認為，美國10年期公債殖利率已見頂。對部分受訪者而言，美國公債作為避險工具的吸引力已升高，而持有美元部位的避險操作已從上月的七年高峰小幅回落。

過去兩周來，市場隨經濟數據好壞而起伏。美國7月通膨降溫幅度比預期大，觸動2年期與10年期美債殖利率差距在上周縮到1982年來最小，美元應聲貶值，美股則暴漲，反映交易員調降對聯準會（Fed）持續大幅升息的預期。決策官員發言顯示，Fed強力抗通膨的立場堅定不移。

美銀調查報告說：「儘管通膨朝正確方向邁進（至少在美國是如此）讓市場鬆了口氣，投資人對費時多久才會把通膨壓回目標水準，以及接下來貨幣政策還需要收緊到什麼程度，仍戒慎恐懼。」

另一方面，預期日本銀行（央行）明年將結束負利率政策的受訪者比率下降，大多數人都認為不可能；投資人本月看多日圓氣氛稍稍增濃。但他們仍看淡歐洲和歐元展望，認為歐陸經濟仍有衰退之虞。

殖利率 央行 投資

上一則

13年來首見 南韓擬大減預算支出

下一則

美元走強 美國獨好 他國遭殃

延伸閱讀

南加州台灣旅館公會提供台灣年輕人到成員酒店實習

南加州台灣旅館公會提供台灣年輕人到成員酒店實習
魯西迪遭刺傷 伊朗媒體猜測美國是幕後黑手

魯西迪遭刺傷 伊朗媒體猜測美國是幕後黑手
降通膨法案通過 多數要到明年才有感

降通膨法案通過 多數要到明年才有感
降通膨法新政 聯邦計畫開發「免費報稅軟體」

降通膨法新政 聯邦計畫開發「免費報稅軟體」

熱門新聞

最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，但卻以節儉聞名。（路透）

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

2022-08-14 07:22
在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

2022-08-12 11:26
李揆晟卸任凱雷集團執行長職位。（取自網路）

他狠要求3億元薪酬被已讀不回 凱雷CEO辭職原因曝光

2022-08-09 20:12
英國民眾上月提領現金金額創新高，主要希望能夠在消費上精打細算並方便控制個人開支。歐新社

英國生活成本危機惡化 民眾竟因「這件事」紛改用現金

2022-08-08 09:23
「美國經濟衰退了嗎」成為熱門話題。圖為紐約流動餐車。(美聯社)

不管衰退來了沒 美國經濟都面臨難解習題

2022-08-07 09:33

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」

鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」