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2年來首見 南韓半導體出口下滑

編譯簡國帆／綜合報導
南韓7月科技出口下滑，為兩年多來首見。(路透資料照片)
南韓7月科技出口下滑，為兩年多來首見。(路透資料照片)

南韓7月科技出口下滑，為兩年多來首見，8月1~10日的半導體出口也下降，成為全球需求降溫的最新跡象，也可能加劇世界經濟前景的憂慮。南韓海關當局11日表示，8月1~10日的半導體出口比一年前下滑5.1%，遠不如整體出口同期的躍增；這段期間的出口成長主要拜石油產品與汽車產品需求暢旺所賜。

產業通商資源部同日另公布，7月資通訊（ICT）產品出口比一年前小幅下滑6.8%至193.4億美元，以記憶體晶片的降幅最大、達13.5%，但整體半導體出口仍增加3.1%至114億美元。南韓科技出口約佔整體出口的三分之一，政府會在每月頭一個天發布貿易數據後，公布細項數據。

數據顯示，南韓7月智慧手機出口銳減29.2%至6.8億美元，電腦與相關裝置的出口也減少21.9%到12億美元，顯示器產品出口下降4.7%到20億美元，進一步顯示科技產品需求下滑。

報告指出，手機和電腦出口減少，主因為全球經濟減緩所造成的消費停滯，以及上月的工作日較少。

從個別地區來看，持續實施防疫封控措施的中國大陸上月從南韓進口的科技裝置年減8.1%。南韓對美出口的科技產品也減少9.2%，對歐盟則增加12.9%。

南韓 手機 石油

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