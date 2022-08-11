我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

末日博士:全球經濟邁大停滯性通膨

編譯林聰毅／綜合報導
經濟學家羅比尼表示，全球經濟推向大停滯性通膨。示意圖。(路透資料照片)
經濟學家羅比尼表示，全球經濟推向大停滯性通膨。示意圖。(路透資料照片)

有末日博士封號的經濟學家羅比尼表示，保護主義、經濟巴爾幹化、人口老化、美元武器化、氣候變遷、流行病、網路戰爭，以及債台高築等因素的交互作用，正在將全球經濟從大溫和（Great Moderation）推向大停滯性通膨（Great Stagflation），在這個時代裡，傳統資產投資組合的兩大主角長期債券以及全球股票都將受創，而且可能損失慘重。

準確預測美國次貸危機的羅比尼說，大溫和的特徵是先進經濟體通膨率低、經濟成長相對穩定和強勁，而衰退時間既短且淺，通膨長期下滑使債券殖利率持續走低，股票等風險資產的價值扶搖直上。然而他認為，長達數十年的大溫和時代已結束。

這位紐約大學史登商學院榮譽教授說，大溫和在新冠疫情引發的衰退期間開始破裂，通膨不僅回來而且急速攀升，就供給面而言，所得和財富嚴重不平等促使政客祭出一些民粹政策，如今這些政策正在助長工資─價格通膨的危險螺旋。

捲土重來的保護主義限制了貿易和資本流動，而國內及國際的政治緊張正在加速推動製造業回流和友岸外包，用政治手段抗拒移民則限制了全球人口流動，這些都增添了薪資與通膨上漲壓力。

羅比尼說，全球經濟的巴爾幹化、人口老化，以及地緣政治動盪都對停滯性通膨產生推波助瀾作用。

此外，美國以美元做為武器，可能使美元做為全球主要準備貨幣的地位開始下降，美元走軟當然會增加通膨壓力。他還指出，氣候變遷將威脅農作物收成，從而推升食品價格。

流行病也促使各國爭相囤積食品、藥品和其他必需品的關鍵供應，連帶推升物價。網路戰的威脅，將迫使企業和政府須在網路安全上投入大量資金，成本也跟著上升。

羅比尼在結論中強調，當今私人和公共債務同步飆增，各國央行現在陷入債務陷阱，任何貨幣政策正常化的嘗試，都會造成償債成本激增，導致大規模破產及金融危機，高負債率將為停滯性通膨債務危機創造條件。

氣候變遷 股票 債券

上一則

飛天計程車後年到 聯合航空付千萬元押金 預購100架

下一則

日本內閣改組 貨幣政策不變

延伸閱讀

美通膨觸頂？分析師曝一必需品漲勢解釋：說見頂仍太早

美通膨觸頂？分析師曝一必需品漲勢解釋：說見頂仍太早
7月數據或預示通膨觸頂 市場轉捩點？

7月數據或預示通膨觸頂 市場轉捩點？
CPI增幅終於下降 克魯曼：Fed「轉鴿」時候未到

CPI增幅終於下降 克魯曼：Fed「轉鴿」時候未到
美國7月通膨低於預期 Fed可能放緩升息步調

美國7月通膨低於預期 Fed可能放緩升息步調

熱門新聞

最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
省吃儉用未必就存得了錢，學會巴菲特傳授的三招存錢術，或許是好的開始。。（美聯社）

想聰明存錢？學巴菲特「這三招」 可免犯理財大錯

2022-08-06 08:59
能源、食物等物價高漲，使荷蘭7月通膨率飆上歷史新高水準，通膨勁揚已成為全球普遍的現象。 (歐新社 )

未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

2022-08-05 10:41
「美國經濟衰退了嗎」成為熱門話題。圖為紐約流動餐車。(美聯社)

不管衰退來了沒 美國經濟都面臨難解習題

2022-08-07 09:33
李揆晟卸任凱雷集團執行長職位。（取自網路）

他狠要求3億元薪酬被已讀不回 凱雷CEO辭職原因曝光

2022-08-09 20:12
下周公布的通膨數據，可能進一步讓市場以為Fed轉鴿的期望破滅。（歐新社）

美股下周能否繼續上漲？命運取決於「通膨數據」

2022-08-06 08:44

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題