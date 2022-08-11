末日博士:全球經濟邁大停滯性通膨

經濟學家羅比尼表示，全球經濟推向大停滯性通膨。示意圖。(路透資料照片)

有末日博士封號的經濟學家羅比尼表示，保護主義、經濟巴爾幹化、人口老化、美元武器化、氣候變遷 、流行病、網路戰爭，以及債台高築等因素的交互作用，正在將全球經濟從大溫和（Great Moderation）推向大停滯性通膨（Great Stagflation），在這個時代裡，傳統資產投資組合的兩大主角長期債券 以及全球股票 都將受創，而且可能損失慘重。

準確預測美國次貸危機的羅比尼說，大溫和的特徵是先進經濟體通膨率低、經濟成長相對穩定和強勁，而衰退時間既短且淺，通膨長期下滑使債券殖利率持續走低，股票等風險資產的價值扶搖直上。然而他認為，長達數十年的大溫和時代已結束。

這位紐約大學史登商學院榮譽教授說，大溫和在新冠疫情引發的衰退期間開始破裂，通膨不僅回來而且急速攀升，就供給面而言，所得和財富嚴重不平等促使政客祭出一些民粹政策，如今這些政策正在助長工資─價格通膨的危險螺旋。

捲土重來的保護主義限制了貿易和資本流動，而國內及國際的政治緊張正在加速推動製造業回流和友岸外包，用政治手段抗拒移民則限制了全球人口流動，這些都增添了薪資與通膨上漲壓力。

羅比尼說，全球經濟的巴爾幹化、人口老化，以及地緣政治動盪都對停滯性通膨產生推波助瀾作用。

此外，美國以美元做為武器，可能使美元做為全球主要準備貨幣的地位開始下降，美元走軟當然會增加通膨壓力。他還指出，氣候變遷將威脅農作物收成，從而推升食品價格。

流行病也促使各國爭相囤積食品、藥品和其他必需品的關鍵供應，連帶推升物價。網路戰的威脅，將迫使企業和政府須在網路安全上投入大量資金，成本也跟著上升。

羅比尼在結論中強調，當今私人和公共債務同步飆增，各國央行現在陷入債務陷阱，任何貨幣政策正常化的嘗試，都會造成償債成本激增，導致大規模破產及金融危機，高負債率將為停滯性通膨債務危機創造條件。