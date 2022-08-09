先進國陷高就業下衰退

全球先進國家普遍出現經濟成長減緩，甚至萎縮現象，但勞動市場卻空前吃緊。 (路透資料照片)

從歐洲、亞太到美國，全球先進國家普遍出現經濟成長減緩，甚至萎縮，但勞動市場卻空前吃緊的弔詭現象。這種「高就業 下的衰退（jobful recession）」現象，與金融海嘯之後出現的「高失業下的復甦（jobless recovery）」相悖。

華爾街日報報導，美國7月非農就業人數激增52.8萬，失業率降到3.5%，但今年第1季及第2季經濟卻連續負成長。德國第2季經濟成長停頓，加上能源供給短缺，更面臨衰退危機，但失業率仍接近40年來低點，且近半數企業表示勞工 不足正影響生產。歐元區失業率也降到空前低點。紐西蘭第1季（最新數據）經濟萎縮，但失業率僅3.3%，接近數十年來低點。經濟學者預料，未來幾年間低成長、低失業可能不時出現，亦即複製「日本 經驗」。30年來日本經濟一直是低成長或負成長，平均年成長0.8%，但失業率從未高於5.5%。目前失業率為2.6%，與疫情之前的低點2.2%相當接近。經濟學者表示，日本勞動市場吃緊是因為人口老化，及移民減少。

依據著名的「奧肯法則」（Okun's Law），當國內生產毛額（GDP）比潛在水準低1%時，將使失業率上升0.5個百分點。然而經濟學者表示，如果勞工每小時產值及勞動力成長等因素發生重大轉變時，失業與GDP之間的關係也將生變。如果勞動參與率下降，則就算經濟成長低落，勞動市場仍可能緊俏。

日本經驗顯示，低失業的缺點在於經濟體系難以將勞工引導至高成長領域，難以激發「創造性毀滅」效應；使夕陽產業苟延殘喘，新興產業難以成長。