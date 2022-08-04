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任天堂Switch銷量 銳減23%

編譯易起宇／綜合報導
受晶片短缺影響，任天堂遊戲機Switch上季銷售年比銳減逾20%。 （美聯社）
受晶片短缺影響，任天堂遊戲機Switch上季銷售年比銳減逾20%。 （美聯社）

日本遊戲大廠任天堂3日表示，受晶片短缺影響，遊戲機Switch上季銷售量年比銳減23%，軟體銷售也下滑，整體獲利不如市場預期。

任天堂表示，上季（截至6月底止的會計年度第1季）營業利益為1,017億日圓（7.63億美元），營收為3,075億日圓，不如分析師預期的1,152億日圓和3,321億日圓；Switch上季銷量為343萬台，低於去年同期的445萬台；軟體銷售也從去年同期的4,530萬套，減少為4,140萬套。

任天堂表示，Switch在所有地區需求穩定，晶片採購預料會在夏末到秋季間有所改善，截至明年3月底止的今年度，Switch銷售預測仍維持在2,100萬台，只不過低於去年度的2,300萬台。

任天堂這份財報呼應競爭對手Sony的財報。Sony上周表示，因上季遊戲銷售大幅下滑，今年遊戲部門全年獲利預期將下修16%。

新冠疫情帶動的遊戲熱潮，似乎已開始退燒。業界團體NPD表示，美國玩家今年第2季打電玩遊戲的時間比去年同期減少13%。這個影響對Sony的衝擊較嚴重，該公司上周表示，旗下遊戲機PlayStation的玩家遊玩時間比去年同期減少15%。

顧問公司Kantan Games創辦人托特（Serkan Toto）表示：「遊戲業現在的規模已超越以往，且有一定比例的人成為固定的玩家，但熱潮確實已經結束。」

不過，Switch的軟體銷量預料將一路加速到年底，因為多款暢銷遊戲的續作將陸續推出，包括預定9月發售的漆彈射擊遊戲「斯普拉遁3」和11月的「寶可夢 朱／紫」，可望支撐Switch在年終購物旺季的需求。

托特說：「Switch問世已經五年半，表現仍舊十分亮眼；任天堂今年的軟體陣容有多款暢銷大作，我對任天堂的前景很放心，至少不會擔心2022年的表現。」

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