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全球智慧手機出貨量 連四季下滑

財經新聞組／綜合報導
市調機構IDC最新報告指出，今年第2季全球智慧手機出貨量降至2.86億支，連四季下滑。 （本報資料照片）
市調機構IDC最新報告指出，今年第2季全球智慧手機出貨量降至2.86億支，連四季下滑。 （本報資料照片）

智慧手機市況逆風，市調機構IDC最新報告指出，今年第2季全球智慧手機出貨量降至2.86億支，連四季下滑，不僅較去年同期衰退8.7%，也比該機構預期低3.5%。IDC並預告，「今年全球智慧手機出貨量肯定將下調」。

台灣智慧手機鏈普遍保守看後市，全球最大智慧手機鏡頭供應商大立光不諱言，現階段下游庫存嚴重，因為手機賣不好，客戶訂單普遍預期（forecast）仍低。

IDC全球研究總監Nabila Popal表示，今年初市場面臨供給不足的狀況，但目前已轉變成需求端的問題。雖然隨著產能和生產狀況提升，供應獲得改善，但通貨膨脹壓力增大和經濟不確定性，嚴重抑制消費者的支出，所有地區的庫存都在增加，導致智慧手機出貨量同步下滑。

根據IDC調查，受制於買氣不佳與庫存水位節節攀升影響，不少手機品牌紛紛削減下半年訂單，以中國供應商的削減幅度最大。

展望後市，IDC不諱言，「儘管我們確實預計一些地區的需求會在年底開始回升，但2022年全球智慧手機市場的預測肯定會下調」。不過，目前的任何衰退都不是需求消失，而是被提前了。

IDC指出，儘管外在環境充滿挑戰，第2季全球智慧手機品牌廠排名並未顯著改變，三星仍以21.8%市占率穩居第一，蘋果市占率15.6%居第二，小米緊追在後。

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