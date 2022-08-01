印度食用油價攀升 苦了貧民

俄烏戰爭以及印尼等生產國管制出口，導致食用油價格上漲。（路透）

俄烏戰爭和全球貿易政策改變等事件，導致全球多國面臨糧食危機；在印度 ，食用油價格飆漲正讓該國的窮人付出最昂貴代價。

日經新聞報導，一場由戰爭、疫情和全球熱浪引發出的壓力風暴，已導致不分貧富國家的家庭糧食成本暴增，並升高對大量家庭破產 和社會動盪的擔憂，其中一個最令人擔憂的例子就是印度。

印度每年消費近2,500萬公噸食用油，且高度仰賴進口食用油；印度國內每年僅生產約1100萬公噸食用油，其餘都需依賴進口。印度人口預計將在未來30年內超越中國、達到17億，但對進口食用油的依賴已成為嚴重問題。且專家表示，由於印度料理對食用油的需求持續遠超過當地產量，印度至少未來20年都將無法擺脫對進口的依賴。

由於全國約60%食用油都來自海外，俄烏戰爭爆發前，印度已因運費、能源通膨、勞力短缺和極端氣候，導致糧食和燃料價格上漲。之後發生的俄烏戰爭、印尼 提高關稅和阿根廷旱災，更讓印度國內所有食用油的價格持續攀高；俄國提供印度15%的葵花油，印尼供應約50%所需的棕櫚油，巴西提供印度22%的黃豆油。

這場食用油危機已引發對印度政府政策的質疑。對進口食用油的依賴，讓印度受地緣政治事件牽制。30年前，印度的食用油生產可自給自足，每年只需進口約30萬公噸，但隨著經濟開放，消費水準攀升，印度的食用油生產卻陷入停滯，導致供需嚴重失衡。

多年來低廉的大宗商品價格，讓印度決策官員失去警覺。印度2019年花費約85億美元進口1,500萬公噸食用油，但在3月底止的上一會計年度，卻預計花了近197億美元，進口僅1,300萬噸食用油。