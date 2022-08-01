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經濟衰退 沖淡歐銀行升息喜悅

編譯任中原／綜合報導

歐洲銀行業十年來一直臥薪嘗膽，如今終於等到升息來臨；原本期待盈餘將因而激增，不料偏逢經濟衰退罩頂，還要擔心政府因為財政窘困而加徵新稅。

銀行業同時面對利率上升的好處，以及消費與企業界財務吃緊的壓力，使業者對如何因應新環境看法分歧。摩根史坦利屬於樂觀派，認為升息是打破困局的催化劑，因為銀行淨利息（NII）收入將增加；並預期銀行股價有52%的上漲空間。

財務規模與放款金額龐大的銀行將受益最大。例如滙豐銀行在全球坐擁7,000億美元的存款餘額；放款利率若提高1個百分點，一年的NII將額外增加50億美元，相當於去年總營收的10%。駿懋銀行預估，利率若上升1個百分點，第一年盈餘將增加6.75億美元。美國銀行（BofA）預估，一年之內歐洲銀行業每季的NII業務營收將額外增加170億歐元。

利率上升與市場震盪加劇，也對投資銀行業務有利。巴克萊銀行公布第2季債券交易業務營收季增71%，德意志銀行季增32%，高盛交易營收也大幅增加。

不過問題在於新增的NII營收，有多少會被放款損失增加吃掉。目前歐洲陷入生活成本危機，小型企業也處境艱難，都對銀行營運不利。因此悲觀派認為目前經濟疲軟且通膨急升，是1970年代以來首見的困境，也引發歐洲銀行股的賣壓。

經濟與政治風險持續加重，包括俄羅斯一旦停供天然氣將導致停滯膨脹，多國政府還計劃加稅。所幸目前大部分銀行公布的第2季業績仍優於預估，客戶的實際壓力還不算大，且銀行業疫情期間保留的數百億歐元壞帳準備仍未動用，可以吸收損失，政府還計畫對艱難企業紓困。

但銀行業主管普遍擔憂獲利增加後，政府將開徵新稅。例如西班牙政府計畫對銀行的手續費及利息收入開徵4.8%的暴利稅。

匈牙利已經加稅，波蘭也禁止銀行將欠繳房貸的住戶趕走。

營收 利率 升息

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