我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

福特、通用攻電動車 出招鞏固電池料源

編譯陳律安／綜合報導

為鞏固電動車電池金屬的供應來源，通用和福特這兩大美國車廠無懼全球景氣正在降溫，紛紛直接與電池金屬供應商簽訂合約。

通用26日宣布敲定三項原物料合約，足以每年生產100萬輛電動車。

不到一周前，福特也公布供應商清單，範圍遍及阿根廷的鋰到印尼的鎳，這些原物料足敷每年生產60萬輛電動車所需。

全球朝電動車轉型，意味著鋰、鎳、鈷等電池金屬的關鍵原料正供不應求，而新冠疫情引發的物流瓶頸，和產業缺乏投資所引發的供應吃緊，也推高這些原料的價格。

此外，中國在原物料產業的支配地位，也日益引發疑慮。在全球政經緊張情勢升溫，引發外界重新思考供應鏈布局之際，仰賴中國被視為一項弱點。

產業顧問公司House Mountain Partners總裁貝瑞說，通用和福特所達成的交易，凸顯了鞏固長期且分散的原料來源的重要性，「能否取得原物料將是2025-2029年耐人尋味的觀察重點」。

車廠延遲交付電動車，加劇了確保原料供應無虞的擔憂，促使這些業者紛紛展現供應鏈管理的能力。Cowen Co.分析師戴克爾鮑姆說，對電動車製造商來說，與原料供應商簽訂合約是左右其發展的關鍵。

電動車 供應鏈 疫情

上一則

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

下一則

發展數字經濟 北京擬設立專法

延伸閱讀

華人房東示威籲停止緊急租金援助計畫

華人房東示威籲停止緊急租金援助計畫
中國寧德時代LFP電池 獲得福特汽車訂單

中國寧德時代LFP電池 獲得福特汽車訂單
財經簡訊

財經簡訊
Google、微軟又宣布減緩徵才 福特傳裁員8000人

Google、微軟又宣布減緩徵才 福特傳裁員8000人

熱門新聞

美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
美國通膨嚴峻。(美聯社)

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

2022-07-24 10:46
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)

可能放慢升息 那指大漲逾4%

2022-07-27 16:30
美國汽油價格在6月中漲破每加侖5美元後，如今加油站牌價已見回跌跡象。（美聯社）

汽油漲價共和黨猛怪拜登 克魯曼舉三點批：蠢

2022-07-22 08:59

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁