福特、通用攻電動車 出招鞏固電池料源

為鞏固電動車 電池金屬的供應來源，通用和福特這兩大美國車廠無懼全球景氣正在降溫，紛紛直接與電池金屬供應商簽訂合約。

通用26日宣布敲定三項原物料合約，足以每年生產100萬輛電動車。

不到一周前，福特也公布供應商清單，範圍遍及阿根廷的鋰到印尼的鎳，這些原物料足敷每年生產60萬輛電動車所需。

全球朝電動車轉型，意味著鋰、鎳、鈷等電池金屬的關鍵原料正供不應求，而新冠疫情 引發的物流瓶頸，和產業缺乏投資所引發的供應吃緊，也推高這些原料的價格。

此外，中國在原物料產業的支配地位，也日益引發疑慮。在全球政經緊張情勢升溫，引發外界重新思考供應鏈 布局之際，仰賴中國被視為一項弱點。

產業顧問公司House Mountain Partners總裁貝瑞說，通用和福特所達成的交易，凸顯了鞏固長期且分散的原料來源的重要性，「能否取得原物料將是2025-2029年耐人尋味的觀察重點」。

車廠延遲交付電動車，加劇了確保原料供應無虞的擔憂，促使這些業者紛紛展現供應鏈管理的能力。Cowen Co.分析師戴克爾鮑姆說，對電動車製造商來說，與原料供應商簽訂合約是左右其發展的關鍵。