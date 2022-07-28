我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

礦業巨擘力拓 上半年獲利銳減29%

編譯王巧文／綜合報導
礦業巨擘力拓集團上半年獲利銳減29%，不如市場預期。（路透）
礦業巨擘力拓集團上半年獲利銳減29%，不如市場預期。（路透）

礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）上半年獲利銳減29%，不如市場預期，且發放的股利金額也從上次創紀錄水準腰斬，原因是最大買家中國需求減弱之際，大宗商品價格下跌、成本增加及人力短缺，衝擊業績。鑒於力拓是首個公布財報的礦業巨擘，種種跡象暗示全球礦業獲利創高的榮景可能走向終結。

力拓27日公布財報，截至6月的上半年基本獲利為86億美元，低於去年同期的122億美元新高，主因是鐵礦砂事業表現疲軟，該部門獲利年減37％至65億美元。力拓並宣布將發放約43億美元股利，相當於每股2.76美分，較一年前的91億美元紀錄高位大幅降低。此次股利總額占上半年獲利的50％，遠低於去年的75％，當時該公司還擴大發放特別股利。

一年前，鐵礦砂及銅等重要大宗商品價格狂飆，帶動全球礦業大咖獲利飆上新高，如今隨著經濟衰退的擔憂拖累原物料價格，加上整個產業的成本激增，礦商毛利率正受到擠壓。

以歷來水準來看，此刻礦商盈利能力依舊強勁，因此礦業巨頭能繼續向股東發放大量現金股息，但力拓、必和必拓（BHP）等生產商已經警告，全球經濟成長放緩及能源價格激增，正對獲利造成威脅。

力拓上半年淨現金流達2.91億美元，執行長施陶斯霍爾姆（Jakob Stausholm）表示，當前正進入國際市場面臨逆風的時期，擁有強大資產負債表是好事。

力拓是全球鐵礦砂一哥，隨著中國房市危機和全球經濟成長放緩拖累鐵礦砂價格，其主要業務面臨的壓力與日俱增。高盛集團預估，下半年鐵礦砂市場將轉為供給過剩，價格恐跌至每噸70美元。

高盛 利率 股息

上一則

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

下一則

發展數字經濟 北京擬設立專法

延伸閱讀

股市悲觀情緒 海嘯來最慘

股市悲觀情緒 海嘯來最慘
需求遇逆風成本又飆高 兩大礦商示警前途多險

需求遇逆風成本又飆高 兩大礦商示警前途多險
中國衰退疑慮 金屬市場爆賣壓

中國衰退疑慮 金屬市場爆賣壓
中營建業需求減 鐵礦砂跌破100元

中營建業需求減 鐵礦砂跌破100元

熱門新聞

美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
美國通膨嚴峻。(美聯社)

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

2022-07-24 10:46
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)

可能放慢升息 那指大漲逾4%

2022-07-27 16:30
美國汽油價格在6月中漲破每加侖5美元後，如今加油站牌價已見回跌跡象。（美聯社）

汽油漲價共和黨猛怪拜登 克魯曼舉三點批：蠢

2022-07-22 08:59

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁