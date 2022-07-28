礦業巨擘力拓 上半年獲利銳減29%

礦業巨擘力拓集團上半年獲利銳減29%，不如市場預期。（路透）

礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）上半年獲利銳減29%，不如市場預期，且發放的股利金額也從上次創紀錄水準腰斬，原因是最大買家中國需求減弱之際，大宗商品價格下跌、成本增加及人力短缺，衝擊業績。鑒於力拓是首個公布財報的礦業巨擘，種種跡象暗示全球礦業獲利創高的榮景可能走向終結。

力拓27日公布財報，截至6月的上半年基本獲利為86億美元，低於去年同期的122億美元新高，主因是鐵礦砂事業表現疲軟，該部門獲利年減37％至65億美元。力拓並宣布將發放約43億美元股利，相當於每股2.76美分，較一年前的91億美元紀錄高位大幅降低。此次股利總額占上半年獲利的50％，遠低於去年的75％，當時該公司還擴大發放特別股利。

一年前，鐵礦砂及銅等重要大宗商品價格狂飆，帶動全球礦業大咖獲利飆上新高，如今隨著經濟衰退的擔憂拖累原物料價格，加上整個產業的成本激增，礦商毛利率 正受到擠壓。

以歷來水準來看，此刻礦商盈利能力依舊強勁，因此礦業巨頭能繼續向股東發放大量現金股息 ，但力拓、必和必拓（BHP）等生產商已經警告，全球經濟成長放緩及能源價格激增，正對獲利造成威脅。

力拓上半年淨現金流達2.91億美元，執行長施陶斯霍爾姆（Jakob Stausholm）表示，當前正進入國際市場面臨逆風的時期，擁有強大資產負債表是好事。

力拓是全球鐵礦砂一哥，隨著中國房市危機和全球經濟成長放緩拖累鐵礦砂價格，其主要業務面臨的壓力與日俱增。高盛 集團預估，下半年鐵礦砂市場將轉為供給過剩，價格恐跌至每噸70美元。