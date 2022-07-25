法英衛星網路業 叫陣星鏈

法國衛星網路公司Eutelsat最快本周將宣布與英國同業OneWeb合併。（歐新社）

英國 金融時報與彭博資訊報導，法國衛星網路公司Eutelsat最快本周將宣布與英國同業OneWeb合併，創造出一家股東包括英國、法國和中國政府的衛星網路巨擘。這家集結歐洲與亞洲勢力的衛星聯網業者，將和美國億萬富豪馬斯克 的「星鏈」（Starlink）計畫相競爭。

金融時報指出，Eutelsat最快25日將宣布併購OneWeb，由於這樁交易預料將遭遇嚴格的政治審查，雙方將以對等合併（merger of equals）的模式公開進行。Eutelsat目前擁有OneWeb的24%股權。

由於法國政府擁有Eutelsat的20%股權，中國主權財富基金持股5%，而英國政府持有OneWeb的近18%股權，印度億萬富豪米塔爾（Sunil Bharti Mittal）擁有30%股權，因此Eutelsat和OneWeb合併後，不只將成為全球規模數一數二大的衛星營運商，股東還包括英國、法國、中國政府，以及米塔爾。兩公司合併後，雙方股東股權都將被稀釋。

在巴黎上市的Eutelsat目前市值約為24億歐元（24.5億美元），淨債務約30億歐元；在最近一輪的籌資中，OneWeb的估值為34億美元。雙方合併後，將維持在巴黎上市，但未來也可能尋求在倫敦掛牌。

知情人士表示，這項交易將使英國政府擁有的OneWeb股權估值成為6億美元，比2020年最初投資時高出1億美元。

英國政府提出的交易條件，包括保留對OneWeb的特殊權利，例如能以國安為由否決與特定客戶往來，以及對供應鏈和發射衛星的最終決策權。

OneWeb與Eutelsat合併後，將獲得第二代衛星網路所需的巨額資金支持。為了在低軌衛星聯網領域與馬斯克的星鏈、及亞馬遜創辦人貝佐斯的「柯伊伯計畫」競爭，OneWeb需要更強大的財務實力。

衛星發射和建造成本下滑，正吸引數百家民間企業進軍全球太空市場，這塊市場規模預估將在2040年前達到1兆美元，但SpaceX 過去三年共發射超過1,500顆衛星，形成產業巨擘，因為掀起產業的整併潮。

英國官員說：「這項交易等於認可了（低軌衛星網路）是高度競爭的全球競賽。這將使這兩家公司能與馬斯克的SpaceX、及崛起中的中國同業競爭，對英國而言是好事。」