不妙 美、歐7月綜合PMI皆墜入經濟負成長區

最新數據顯示，歐元區和美國7月的製造業與服務業綜合PMI同步跌至50之下，代表商業活動陷入萎縮。 （路透）

美國7月製造業與服務業綜合採購經理人指數 （PMI）劇降到47.5，跌破代表景氣榮枯分界線的50，比6月時的52.3大幅下降；歐元區PMI同樣顯示，該區經濟可能即將陷入衰退。

史坦普全球集團指出，美國7月服務業PMI從6月時的52.7，降到47，遠低於市場預估的53；製造業PMI為52.3，雖仍處於正成長，但已是兩年來低點。服務業景氣下降尤其嚴重，是2020年5月最大降幅，令人擔憂消費支出陷入低迷。

史坦普集團指出，除了2020年為防疫而實施封鎖期間之外，目前經濟喪失動能的程度為2009年來之最。首席景氣經濟學家威廉森指出，疫後服務業景氣反彈的勢頭已經逆轉，因為「報復性」需求的力道已經被生活成本與利率雙升，以及經濟展望黯淡所壓倒。

最近美國陸續公布的經濟數據好壞參雜，使未來展望高度不確定，且令人擔憂衰退將臨。通膨達到41年來高點，正在侵蝕消費支出，而勞動市場的緊俏程度也在趨緩。聯準會（Fed）也因為通膨居高而承受重大的升息壓力。

歐元區7月綜合PMI從52降到49.4，是17個月來低點，同樣跌破50這個分水嶺。決策官員與經濟學者預期服務業將支持夏季景氣不致萎縮，尤其是觀光 業。但7月服務業PMI指數僅小幅上升，而製造業萎縮程度比預期嚴重得多。

日本製造業景氣也出現5個月來首次下降，工廠新訂單更出現2020年11月以來最大降幅。澳洲 製造業景氣繼續上升，但服務業停頓，因此綜合成長率為6個月來最弱。英國綜合PMI降到17個月來低點，不過仍高於50。