西方能源自主之路 挑戰重重

日經新聞報導，歐洲正積極降低對俄羅斯 油、氣的依賴，以因應俄羅斯可能停止供應天然氣 的情勢，但俄羅斯在全球核能燃料市場的主導，將使西方國家的能源自主之路遭遇重重挑戰。

俄國 輸送天然氣到歐洲的北溪一號輸氣管預定21日完成歲修，但歐盟執委會預期北溪一號將不會如期重啟；近來俄羅斯國營天然氣公司（Gazprom）已援引不可抗力條款，未能依合約供氣給好幾家歐洲客戶。

歐盟執委會下周將建議成員國「立刻」減少天然氣消耗量，以保留過冬所需。

然而，俄國在核能燃料市場也居主導地位。俄國國營核能公司Rostam表示，掌控全球鈾濃縮服務市場的36%；英國Urenco集團占30%，法國Orano集團占14%，中國大陸業者占12%。把鈾礦提煉成供應核子反應爐所需的燃料，需時五年，這是核燃料能穩定供應的主要關卡。

歐盟2020年所需的濃縮鈾燃料有20%來自俄羅斯，且東歐普遍使用俄製核能反應爐，燃料也應該來自俄羅斯，短期難以找到替代來源。美國2020年所需的濃縮鈾燃料則有16%是從俄羅斯進口，當局正在調整鈾燃料供應鏈，以擺脫對俄國的依賴。

核能管理委員會已經批准國內核燃料供應商Centrus能源公司從今年開始生產濃縮鈾，最高純度可達20%。美國也轉向與日本攜手創建更強韌的核燃料供應鏈。