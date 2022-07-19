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利率攀升 全球房市降溫 各國央行面臨更大壓力

編譯林奇賢／綜合外電
住宅房地產市場熱潮降溫，讓各國央行承受更大的壓力，因為決策者試圖在不引發經濟嚴重下滑的情況下抑制通膨。（路透）
住宅房地產市場熱潮降溫，讓各國央行承受更大的壓力，因為決策者試圖在不引發經濟嚴重下滑的情況下抑制通膨。（路透）

隨著各國的借貸成本攀升，住宅房地產市場熱潮降溫，某些國家的房價甚至已下降，讓央行承受更大的壓力，因為決策者試圖在不引發經濟嚴重下滑的情況下抑制通膨。

華爾街日報報導，加拿大6月經季節性調整後的平均房價已從今年稍早的峰值下滑近8%，紐西蘭6月房價也從去年底的高點下滑8%，瑞典5月房價較4月下跌1.6%，為新冠疫情爆發以來的最大月比跌幅。

房價下跌通常會導致消費者支出減弱，因房主見到自己的財富縮水，會減少消費，從而緩解通膨上升的壓力。隨著建築業活動萎縮、銀行放貸減少、房仲業績下滑，整體經濟活動應會放緩。

加拿大央行總裁馬克林認為，經濟目前過熱，房市降溫是良性的動向。但也有經濟學家說，央行的行動若過於激進，全球住宅市場降溫可能有演變成崩跌的風險，後果難以預測。

一些經濟學家指出，根據房地產在經濟所占的比重、房市近期的繁榮程度、以及買房者對快速升息的敏感度等指標，加拿大、紐西蘭、澳洲和瑞典等國似乎容易受到衝擊。

分析師表示，房事不太可能發生類似2008~09年金融危機時同等規模的崩盤，因為目前銀行和借款人的財務狀況遠比當時好。

不過，若房市跌幅比預期大，可能代表經濟放緩的程度超過各國央行為抑制通膨設定的目標。

房地產業萎縮，意味著建築工人失業、對鋼鐵和其他大宗商品的需求也會減弱。房價下跌還會衝擊家庭和銀行的資產負債表，而這通常還會拖累經濟的其他領域，在極端情況下甚至會引發財務危機。

面對這些風險，一些央行的升息幅度可能低於當前市場預期，其他央行甚至可能暫停升息或轉而降息，以防止房市泡沫破裂的蔓延。

央行 房價 房地產

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