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FT：各國央行大幅升息以支持匯率及對抗通膨

編譯林聰毅／綜合外電
Fed的連串大幅升息已迫使各國央行跟進，以因應飆升的通膨及本幣貶值。（路透）
Fed的連串大幅升息已迫使各國央行跟進，以因應飆升的通膨及本幣貶值。（路透）

聯準會（Fed）的一連串大幅升息，已使各國央行承受沉重壓力，被迫跟進以對抗飆升的通膨以及支撐本國貨幣匯率。市場專家說，現在升息2碼已是基本要求，也是新的市場指標。

英國金融時報（FT）的分析發現，各國央行現在都傾向於大幅升息2碼（50個基點）或更多，為本世紀以來首見，凸顯這些央行因應物價壓力及美國升息的挑戰。

Fed的一系列升息行動、以及對全球經濟體質的憂慮，助長了美元兌幾乎所有貨幣都升值。由於許多商品在國際市場上是以美元計價，美元升值增加了進口成本，連帶加重了通膨壓力，形成了分析師所說貨幣決策者之間的「逆向貨幣戰爭」。

最近令市場大感意外的是加拿大央行的動作，貨幣決策官員在13日一口氣升息4碼，為1998年以來七大工業國集團（G7）中升幅最大的一次。菲律賓緊接著在14日將基準利率調升了3碼。

在截至6月底的上季，金融時報追踪的55家央行總共有62次至少升息2碼。7 月迄今已有17次大幅加息2碼或以上，為世紀交替以來數量最多的大幅加息，並且超越了全球金融危機爆發前的最近那次全球貨幣緊縮周期。荷蘭合作銀行外匯策略主管佛利說，升息2碼已是基本要求，也是新的市場指標。

許多國家央行已透過大幅升息來因應匯市的沉重壓力。匈牙利的動作最大，關鍵的政策利率在兩個月內上升了385個基點（15.4碼），因為該國的通膨率及本幣貶值幅度均高達兩位數。 。

這項趨勢也影響了較富裕國家的央行，例如，南韓央行在7月首次升息2碼。包括澳洲、挪威和瑞士等國央行也在6 月出人意表升息2碼。經濟學家並預期，幾家主要央行將在下次利率決策會議上升息2碼或3碼。

升息 央行 貨幣

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