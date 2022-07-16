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亞洲「鴿派」央行備受考驗 台灣央行也在內

編譯任中原／綜合外電
由於亞洲一些央行已經加速緊縮貨幣政策，使台灣央行在內的其他「鴿派」央行，同時承受國內通膨升高及貨幣貶值的壓力。（路透）
由於亞洲一些央行已經加速緊縮貨幣政策，使台灣央行在內的其他「鴿派」央行，同時承受國內通膨升高及貨幣貶值的壓力。（路透）

彭博資訊報導，由於亞洲一些央行已經加速緊縮貨幣政策，使其他「鴿派」央行同時承受國內通膨升高及貨幣貶值的壓力，政策立場備受考驗，包括台灣央行在內。

泰國央行目前政策利率仍維持歷史低點，以促進經濟復甦，因而使7月以來泰銖對美元匯率為12個亞洲國家中最弱勢者；印尼也因為與美國的利率差距擴大，導致資金流出，使印尼盾對美元匯率連貶6周。

滙豐銀行首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）表示，許多亞洲國家由於匯率疲軟，加上美國聯準會（Fed）益發決心升息，使亞洲央行緊縮貨幣政策的急迫性升高；由於部分亞洲國家己經加速升息，使泰國、印尼央行可能也須加速因應。

新加坡與菲律賓央行14日都緊急緊縮貨幣政策，主因美國6月消費者物價指數（CPI）年升9.1%，使Fed將繼續快速升息。

這些國家的動作不僅對泰國及印尼央行造成壓力，連利率已經回到疫情之前水準的印度也同感壓力；由於美國利率升高，將使資金不再流入新興市場以追逐較高的報酬率。

ING銀行首席亞太經濟學者卡尼爾表示，各國政策利率「負」到何種程度，可能會決定各國央行應升息多少；從這一點來看，印尼與馬來西亞目前通膨仍相對偏低，因此無須升息太多來支撐本國貨幣。但泰國、菲律賓、台灣及南韓央行「還要做得更多」。南韓與菲律賓央行今年來雖已多次升息，但韓元與菲律賓披索對美元貶幅仍然最大。

不過泰國央行14日仍表示，在8月10日決策會議之前，並不打算緊急升息，且重申將緩步執行貨幣政策正常化。

央行 升息 貨幣

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