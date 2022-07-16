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中國衰退疑慮 金屬市場爆賣壓

編譯易起宇／綜合報導
中國上季經濟成長率又降至0.4%，為疫情來第二低，加重工業金屬需求憂慮，引爆金屬市場賣壓。 （路透）
中國上季經濟成長率又降至0.4%，為疫情來第二低，加重工業金屬需求憂慮，引爆金屬市場賣壓。 （路透）

全球經濟衰退疑慮加深，中國上季經濟成長率降至0.4%，為疫情以來第二低，加重工業金屬前景憂慮，引爆金屬市場賣壓，銅價15日盤中跌破每噸7000美元，為20個月以來最低，鎳價跌至九個月低點，鐵礦砂價格也續挫，在中國交易的鐵礦砂期貨也跌破每噸100美元。

倫敦金屬交易所（LME）的3個月銅期貨價格15日一度重摔2.8%至每噸6,968美元，為2020年11月來首度跌破每噸7,000美元，之後雖回升至每噸7,041美元，本周來仍重挫逾10%，為28個月以來最大單周跌幅。高盛本周預測，銅價未來三個月將跌到每噸6,700美元，比先前預測下調22%。

上海期交所銅期貨價格以每噸人民幣53,480元（7904.58美元）收盤，也是2020年11月以來最低，原因是中國上季經濟成長僅0.4%，不如預期，促使市場擔心全球經濟衰退。其他基本金屬也走低，倫敦鎳期貨跌至每噸1萬8230美元，是九個月低點，上海鎳期貨更一度崩跌12.6%至去年12月以來最低；倫敦錫期貨跌逾2%。涵蓋鋁、銅、鋅、鎳、錫、鉛等六種在LME交易的主要金屬指數，今年來累計跌23%。

此外，鐵礦砂還遭逢中國鋼鐵業長期壓力和房地產業的「拒繳房貸潮」等挑戰，新加坡交易所鐵礦砂期貨價格繼14日跌破每噸100美元後，15日盤中續跌4%至每噸96.2美元，本周來累計跌逾14%。

雪梨Barrenjoey天然資源研究部門主管羅考克預期，鐵礦砂未來三個月都將低於每噸100美元。

大連商品交易所鐵礦砂期貨也跌10%至每噸人民幣645元（95.32美元），並拖累亞洲鋼鐵類股下挫。

大陸仍在苦於因應防疫封控措施、房屋銷售持續下滑，最近的拒繳房貸潮又打擊房市信心，導致目前鐵礦砂行情已比去年5月的每噸227美元高點，大跌超過50%。

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