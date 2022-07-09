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安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

安倍遇刺 日寬鬆政策恐生變

編譯黃淑玲／綜合報導
日本前首相安倍晉三遇刺身亡，短期不致擾亂日本政治與經濟，但中長期可能影響日銀寬鬆政策。(路透)
日本前首相安倍晉三遇刺身亡，短期不致擾亂日本政治與經濟，但中長期可能影響日銀寬鬆政策。(路透)

分析師認為，日本前首相安倍晉三遇刺身亡，短期不致擾亂日本政治與經濟，但因為安倍對自民黨政策路線有很大的影響力，也是日本銀行（央行）總裁黑田東彥寬鬆政策的強力支持者，因此可能造成兩個較深遠的中長期影響，包括日銀寬鬆政策可能生變，現任首相岸田也更能推行追求公平分配的政策。

三菱摩根公司投資長藤戶紀宏指出，安倍離世令人遺憾且痛苦，但短期不致干擾政治與經濟，主要須關注中長期影響，因為作為自民黨最大派閥領袖的安倍，對自民黨政策路線仍具影響力。

策略師認為，這起意外的中長期影響之一，為安倍是黑田維持超低利率以支持經濟成長政策的強力支持者，他所屬的派閥也支持較鴿派的日銀政策，由於黑田任期將在明年4月屆滿，政府可能第4季考慮接任人選，若岸田政府對黑田與他推行路線的支持減弱，可能使日銀的超寬鬆政策生變，這可能導致日圓升值。但也有經濟學家認為，這對經濟的衝擊有限，因為安倍在2020年卸下首相後，日銀仍維持超寬鬆政策，顯示岸田將繼續支持安倍偏好的貨幣政策路線。

第二個中長期影響，則是若岸田領導的自民黨在參院選舉贏得更多選票，少了安倍派閥的牽制，岸田更可能否決黨內新自由主義的共識，推行偏左路線的政策，例如實施金融稅、規範庫藏股等，將不利日股。

安倍 寬鬆政策 日本

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