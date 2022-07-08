大摩預測：亞洲通膨 本季觸頂

分析師預測，亞洲消費者物價漲幅可能比目前預期和緩，通膨本季將觸頂。（歐新社）

摩根史坦利 （Morgan Stanley）分析師預測，亞洲通膨可能在本季就觸頂，所謂亞洲央行 將持續調升利率 的說法，言過其實。

彭博資訊報導，由摩根史坦利首席亞洲經濟學家艾雅（Chetan Ahya）領銜的團隊6日發布報告，亞洲消費者物價漲幅可能比目前預期和緩，因為供應失衡正在翻轉、全球糧食價格已回落，工資上漲壓力也將趨緩。

這群經濟學家指出，澳洲、南韓和新加坡的物價漲勢「黏性」可能較強，中國通膨率仍未脫離「舒適區」。

摩根史坦利對亞洲通膨的評估，可能給亞洲股市和債市投資人帶來一些安慰。近來美國聯準會（Fed）加碼升息，令投資人擔心亞洲各國央行也將跟著卯起勁來提高利率。

摩根史坦利報告寫道：「緩和成長和需求所需的利率水平，將不會像市場現在認為的那麼高。我們愈來愈有信心，通膨將在本季觸底，而且在未來數月，通膨可能開始低得令人意外。」

隨著Fed為抗通膨啟動一連串升息，且升幅愈來愈大，新興亞洲債市已連跌四個月，MSCI亞太股價指數現已跌到近兩年低點。南韓、菲律賓、印度和馬來西亞決策官員近幾個月來不約而同收緊貨幣政策。

利率交換合約顯示，市場預期南韓央行年中會把基準利率升到4.2%，但經濟學家預估年底前頂多升到2.5%。但在交易員押注利率還會大幅升高之際，全球通膨已顯露降溫跡象。從食用油、小麥到玉米，價格回落到數月來低點，反映成長減緩顧慮正取代通膨風險，可望降低亞洲央行大幅緊縮機率。

另據路透報導，知情人士說，日本銀行（央行）20日至21日舉行貨幣政策時，可望承諾延續寬鬆貨幣政策，以支持經濟復甦。日銀同日將發布經濟預測，可能把今年度通膨預測上修到2%的目標，或高於此水準，並討論調高明年度預估通膨率。路透調查顯示，未來六個月，日圓可能貶破130日圓兌1美元重要心理關卡。