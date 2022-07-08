Fed ：決心持續升息更久

Fed6月決策會議紀錄顯示，官員認為通膨居高不下是美經濟「重大風險」之一，決心持續升息更久。（路透）

美國聯準會（Fed）6月決策會議紀錄顯示，官員認為通膨居高不下是美國經濟的「重大風險」之一，決心持續升息 更久，不惜以經濟成長減緩為代價，以避免通膨升勢根深蒂固。Fed的政策優先度從兩個數字便可看出端倪：整份會議紀錄提到「通貨膨脹」高達90次，完全沒提到「衰退」。

Fed公布6月決議升息3碼的會議紀錄指出，決策官員們支持提高利率到能約束經濟活動的水準，「許多與會官員研判，委員會目前面對一項重大風險，就是如果民眾開始質疑委員會調整政策立場的決心，則通膨居高不下可能成為根深蒂固」，官員也體認到，「如果高度的通膨壓力持久不減，有可能採取更偏緊縮的立場」，展現出強烈的鷹派立場。

紀錄顯示，Fed高層官員對通膨高度警戒，並且願意拉長緊縮的時間，確保通膨不會進一步失控。與會官員們愈來愈了解緊縮計畫將使經濟成長減緩，多數官員強調，基於進一步緊縮可能壓制經濟活動，未來經濟展望「傾向下坡」。

Fed之所以決定6月將升息幅度由2碼提高到3碼，是因為兩份經濟報告：5月消費者物價指數年升8.6%，以及通膨預期上升。官員也支持在7月會議再升息2碼或3碼，認為維持Fed抑制通膨的公信力極為重要；目前已有多位官員支持3碼。

牛津經濟學公司首席美國經濟學者鮑斯堅西克表示，「如果通膨在消費者與企業的心理落地生根，中期將更難下降。Fed已到了決斷點，也的確想確保這種情況不致發生」。

但彭博資訊經濟學者表示，6月會議後，經濟衰退之說甚囂塵上，同時消費者需求減緩、國際油價 下跌、且通膨預期比之前回降，意味著Fed可能於7月底會議時僅升息2碼，而非再度3碼，但Fed仍保留這兩個選項。

6月會議紀錄未直接提到經濟衰退的風險，認為數據顯示美國國內生產毛額（GDP）「在當前季度正在擴張」，且就業 市場仍然吃緊，反映成長目前已是Fed官員的次要考量，強力聚焦於通膨。