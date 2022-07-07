三星中國人力8年來劇減70% 生產基地轉進越南和印度

中國祭出嚴格的防疫封鎖措施，不利三星電子在當地建立穩固的企業活動，三星預料逐步縮減大陸半導體和家電生產設施的投資。路透

根據三星 電子6日公布的最新報告，三星在中國的員工人數逐年縮減，過去一年已少於2萬人，同時，這個南韓 科技大廠正逐漸把生產基地遷出中國，轉進越南 和印度。

韓媒BusinessKorea引述三星電子2022年永續發展報告，截至6日的過去一年，三星中國子公司的受薪員工總計1萬7,820人，比2013年全盛時期6萬3,316人劇減70.46%。

據報告，三星電子的南韓員工數在過去五年大增20%，受惠於三星在南韓推動半導體擴廠行動。分析師認為，南韓企業逐漸將生產基地遷至越南和印度，可能是因受不了中國的諸多法規、差別待遇以及設備漲價。

報告顯示，三星電子的中國員工數逐年遞減，在2014年跌破6萬人，隔年進一步跌破5萬人，2016年縮至不到4萬人，2017年持平，當年正逢南韓部署薩德飛彈防禦系統（THAAD）。

在美中貿易戰開打後，三星的中國員工數進一步減少，在2018和2019年少於3萬人，2020年和2021年已不到2萬人。

在這段期間，三星電子持續縮中國工廠規模，包括2018年5月停止深圳通訊廠房運作，同年12月停止天津智慧手機工廠營運，隨後在2019年關閉惠州廠，這是三星電子在中國最後一座智慧手機生產基地。

三星電子2020年關閉湖北隨州個人電腦（PC）生產設施，並把工廠遷到越南和印度。三星電子目前在中國只留三座生產基地，包括隨州家電廠和半導體廠，以及西安半導體廠。

美中貿易帶來的高額關稅、內需導向政策及勞動成本升高等因素，正對三星電子造成傷害。中國祭出嚴格的防疫封鎖措施，不利三星電子在當地建立穩固的企業活動，三星預料逐步縮減中國半導體和家電生產設施的投資。