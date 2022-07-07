雲端服務三巨頭 擴大事業版圖

雲端運算市場的前三大服務商亞馬遜、微軟和Google，擴張勢態強勁。(路透資料照片)

新冠疫情延燒期間，雲端 運算商機大爆發，如今隨著全球經濟進入一個動盪不安的階段，三大雲端服務供應商亞馬遜 、微軟和Google，可望延續大者恆大的發展態勢。

華爾街日報報導，Synergy研究集團的數據顯示，今年第1季，光是這三家公司，就包辦了全球雲端服務支出530億美元的65%，高於四年前的52%。分析師、業界高階主管均看好這三大公司，因它們的規模有助於持續投資 、吸引動盪時期尋求穩定的客戶。

根據Synergy的資料，亞馬遜、微軟、Google的雲端部門，規模雖然都已經很大，但擴張的速度仍有如新創公司，最近幾季的營收年成長率都超過30%，反倒是規模較小的雲端服務供應商市占一直下降，因愈來愈多人轉而投向大型雲端平台的懷抱。

分析師指出，這些大型雲端公司之所以能鞏固統治地位，原因在於這個產業的經濟特性，需大規模投資伺服器和機房。這些設施的規模愈大，可以降低建置和營運的平均成本。此外，在開發自家晶片、軟體和其他雲端技術上，他們也較有優勢。

與此同時，規模較小的雲端公司，恐將面臨更具挑戰性的募資環境，尤其當前股市走勢疲軟，意味著投資人比較不願意冒險。而且，想整合支出的顧客，更傾向選擇可靠且服務更完整的大型雲端服務商。