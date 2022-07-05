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通膨+升息 全球股市面臨盈餘震撼

編譯任中原／綜合報導
通膨加上各大央行升息，投資人預期上市公司的獲利預估過於樂觀，使股市面臨「盈餘震撼」。 （路透）
通膨加上各大央行升息，投資人預期上市公司的獲利預估過於樂觀，使股市面臨「盈餘震撼」。 （路透）

彭博資訊最新調查顯示，由於通膨盤旋上升、加上各大央行加速升息，投資人預期目前上市公司的獲利預估過於樂觀，之後可能慘遭調降，使股市面臨「盈餘震撼」。受訪者也看多美元的本季展望。

彭博資訊的MLIV Pulse訪調625位自願受訪的終端機用戶結果顯示，65%受訪者認為分析師對上市公司盈餘的損害評估已經「落後於大勢」。受訪者並非都是專業投資機構，36%是散戶投資人；62%受訪者集中於美加地區，21%為歐洲人士。

受訪者的普遍共識是分析師的預測過於樂觀。摩根士丹利的受訪專家形容這些分析師是「車燈前的鹿」，根本不知所措。

Amati全球投資公司經理人指出，分析師對經濟成長的思維必須追上現況。許多企業之前因為擔心供應鏈干擾，寧願花高價格累積存貨，但現在卻面臨需求減弱，可能快速且極度地打擊企業獲利。多數受訪者指出，若衰退當真來襲，股市將受重創；57%的受訪者表示在未來一年內，經濟萎縮對股市造成的風險，高於通膨居高不下拉抬公債殖利率所帶來的風險。但多數散戶投資人較不擔心衰退，反而更擔心通膨使殖利率升高。

近66%歐洲受訪者認為衰退對股市的威脅較大，55%的美加受訪者持相同看法。史福伯登公司指出，過去六個月來，美、歐上市公司未來12個月的預估盈餘上升7%，但同期MSCI世界股價指數卻重挫逾20%，且各大國際機構都下修經濟成長預估。股市分析師對企業盈餘雖大致樂觀，但比以往相對審慎。花旗集團編製的每周盈餘預估修正指數顯示，過去四個月來大部分都是下修；摩根大通6月也下修美國大型科技股的盈餘預測。

投資 分析師 殖利率

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