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野村：歐美日韓在內多國一年內恐陷衰退

編譯洪啟原／綜合外電
野村表示，各國步入衰退的程度不同，例如美國從今年最後一季開始，將有五季出現輕微但長期的衰退。美聯社
野村表示，各國步入衰退的程度不同，例如美國從今年最後一季開始，將有五季出現輕微但長期的衰退。美聯社

野村控股預估，全球許多主要經濟體將在未來12個月步入衰退，此時政府政策持續緊縮和生活成本日增，導致全球經濟成長趨緩。

野村分析師Rob Subbaraman和Si Ying Toh公布研究報告，表示歐美、英國、日韓、澳洲加拿大預料同步衰退。不過，部分央行期盼恢復駕馭通膨的信譽，寧可過度緊縮緊縮政策，即使此舉會犧牲成長，然後2023年再開始降息。

野村分析師說：「跡象顯示，全球經濟成長正同步放緩，意味各國不能再依賴出口反彈實現成長，這也促使我們預測未來將出現多次衰退。」

報告表示，物價壓力已從大宗商品外溢到服務業、租金和工資，可能使高通膨現象延續。

各國步入衰退的程度不同。野村預測，美國從今年最後一季開始，將有五季出現輕微但長期的衰退。經濟學家表示，如果俄羅斯對歐洲完全斷供天然氣，歐洲的衰退程度可能會更深。

野村並預估，美國和歐元區經濟將在2023年各萎縮1%。分析師表示，對澳洲、加拿大及韓國在內的中等規模經濟體而言，如果升息衝擊房地產市場，經濟衰退可能比預期程度更深。報告也說，南韓第3季經濟預計萎縮2.2%。

分析師說，在所有調查的國家中，日本的衰退程度預估是最輕微的，受惠於持續的政策支持和延後重啟經濟。

報告表示，在寬鬆政策幫助下，中國經濟正持續復甦。中國是一個異數，若北京當局堅持清零策略，仍有再度實施封控的可能性。

分析師 澳洲 加拿大

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