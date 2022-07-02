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羅比尼：股市可能崩跌50%

編譯湯淑君／綜合報導
末日博士羅比尼警告，全球經濟可能面臨停滯性通膨加債務危機，股市跌幅可能近50%。（路透）
末日博士羅比尼警告，全球經濟可能面臨停滯性通膨加債務危機，股市跌幅可能近50%。（路透）

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）警告，全球經濟面臨1970年代式的停滯性通膨，外加一波類似2008年金融海嘯後的債務危機，而這回恐怕無法指望貨幣刺激和財政擴張政策救市，在那種情況下，股市崩跌幅度可能接近50%。

羅比尼在Project Syndicate撰文表示，先進經濟體通膨持續延燒，一大因素是供給因素使然，而供給驅動的通膨會助長停滯性通膨，進而在貨幣政策收緊之際，升高硬著陸風險。若央行察覺硬著陸威脅近在眼前，緊縮政策可能縮手，導致通膨持續走高和停滯性通膨尾隨而至，因他們會擔心衰退造成傷害，也擔心債務陷阱，導因於多年來低利率刺激民間和公共舉債過度。

羅比尼指出，今日民間與公共債務占國內生產毛額（GDP）的比率，已從1999年的200%衝上350%，隨著貨幣政策正常化和利率走高，財務槓桿率高的家庭、殭屍企業、金融機構和政府，將陷入破產和債務違約處境。今日債務水準既比往年高很多，又面臨供給震撼，意味現在正步向「停滯性通膨型債務危機」--1970年代式的停滯性通膨與2008年式的債務危機合流。

但有別於1970年代債務水準低、而金融海嘯或新冠肺炎疫情爆發初期仍有大舉寬鬆貨幣和財政擴張的空間，如今貨幣緊縮抗通膨都來不及、大多數財政彈藥也已用盡。

基於在典型衰退時期，美國和全球股市跌幅通常約35%，他推測下一波衰退因面臨停滯性通膨與金融危機夾擊，股市崩跌幅度可能更接近50%。

總之，股市在觸底回升前，還有很大的下跌空間。任何反彈應被視為死貓反彈，而不是逢低買進機會。

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