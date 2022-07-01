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Snap推付費訂閱服務

編譯王巧文／綜合報導

美國社群媒體公司Snap宣布將推出付費訂閱服務Snapchat+，讓用戶可付費解鎖Snapchat應用程式（App）的獨家功能，成為最新一家尋求廣告之外營收管道的社群平台。

華爾街日報報導，Snapchat+每月訂閱費用為3.99美元，Snapchat用戶在付費後可取得一些獨家、實驗性及即將問世的功能，例如展示有多少用戶對其內容感興趣的指標。

Snapchat+服務將率先在美國、加拿大、英國、德國、澳洲、紐西蘭、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國（UAE）上線，隨後才會擴展到更多國家。

Snap表示，在探索這些新的獲利機會之際，公司期待從這個初嘗試了解外界對Snapchat+的接受度。

儘管在初期探索階段，但Snap致力拓展新的營收來源，有助於降低對廣告業務的依賴。

Snap推訂閱制並不令人意外，社群平台巨擘推特（Twitter）、Meta的臉書近年都已展開類似的訂閱計畫，試圖向忠實粉絲提供額外功能來賺錢。推特訂閱服務Blue的月費為2.99美元，訂戶可享有撤回推文、客製化行動裝置上推特App圖示的權限。

Snapchat 社群媒體 推特

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