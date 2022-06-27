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預測2040年新車都是電動車 但埃克森美孚不怕：仍賺錢

編譯林奇賢／綜合外電
汽車電氣化已是大勢所趨，連石油大咖埃克森美孚也認為未來新的客車都會是電動車。路透
汽車電氣化已是大勢所趨，連石油大咖埃克森美孚也認為未來新的客車都會是電動車。路透

電動車取代燃油車已是大勢所趨，連石油大咖埃克森美孚（Exxon Mobil）也認為未來新的客車都會是電動車，但該公司仍有信心維持獲利能力。

埃克森美孚執行長伍茲接受CNBC記者David Faber採訪時表示，該公司預計，到2040年時在全球銷售的每輛新客車都是電動車。

市調機構Canalys的數據顯示，在2021年所有銷售的客車中，僅9%是電動車，包含插電式混合動力車，但這個數字比2020年大增109%。

有鑑於埃克森美孚的營運模式，伍茲表示，埃克森美孚正在評估，汽油銷售下滑可能對其事業的衝擊。埃克森美孚是全球最大的上市汽油公司之一，也是業界領導者。在官網則自稱為全球最大「煉油商與石化產品的行銷公司」，同時也是一家化學品公司。

伍茲認為，在轉型至潔淨能源的期間，化學品將是埃克森美孚繼續賺錢的關鍵。例如，該公司所生產的塑膠，可望用於電動車的內裝。

伍茲另指出，即便2040年時所有新車都是電動車，依埃克森美孚的計算，也只會讓石油需求回落到2013、2014年的水準。由於該公司在2013、2014年時賺錢，因此就算未來需求僅當時的水準，仍能維持獲利能力。

電動車 石油

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